Diretta Napoli-Parma: streaming, video gol e risultato – LIVE (2-0)

Napoli Parma in diretta: streaming e cronaca dalle 21

Diretta Napoli-Parma: la cronaca

Diretta Napoli-Parma: secondo tempo

70′ Dopo il gol del 2-0 il ritmo si è abbassato, il Napoli mantiene le forze per l’impegno di Sabato contro la Juventus.

68′ Primo cambio per il Napoli: esce tra gli applausi del San Paolo Lorenzo Insigne, entra Dries Mertens

66′ Zielinski va in percussione e cerca il tiro dal limite dell’area ma finisce sopra la traversa.

65′ Secondo cambio per il Parma: esce anche l’altro ex della partita, Roberto Inglese, al suo posto Ceravolo.

61′ Primo cambio per il Parma: esce un Ciciretti che non lascia il segno, entra Siligardi, non cambia nulla sul piano tattico.

59′ Continua il duello Di Gaudio- Malcuit, stavolta il Parma si procura l’angolo.

56‘ Di Gaudio entra in area per cercare la conclusione ma Malcuit chiude! Gran partita dell’ex Saint Etienne.

53‘ Finalmente il primo tiro per il Parma: dopo un rimpallo Stulac tenta il tiro da fuori ma finisce sul fondo.

51′ OCCASIONE NAPOLI: Grande cavalcata di Malcuit che la mette in mezzo per Fabian Ruiz, ma lisciando il pallone procura un assist per Zielinski: il tiro del polacco finisce alto sopra la traversa.

49′ Giallo per Bruno Alves che trattiene platealmente Insigne.

47′ GOOOOOOOOOOOL NAPOLIIIII! MILIIIIIIIIK! CONTROPIEDE NAPOLI, INSIGNE PESCA ALLA GRANDE MILIK CHE REALIZZA UN FANTASTICO TIRO COL SINISTRO! 2-0 NAPOLI!

46′ Fabian Ruiz carica il sinistro da fuori area ma ne esce fuori un tiro debole, Sepe raccoglie il pallone facilmente.

45′ SI RIPARTE AL SAN PAOLO: Batte il Napoli, nessun cambio per le due squadre.

Diretta Napoli Parma: primo tempo

Solo Napoli nella prima frazione di partita, crea tante occasioni ma riesce a segnare solo una volta, meriterebbe qualche gol in più. Il Parma non riesce proprio ad entrare in partita, solo Sepe e alcuni interventi di Gagliolo tengono in vita gli emiliani.

45′ FINE PRIMO TEMPO: Non viene assegnato alcun minuto di recupero.

45′ Grande cavalcata di Allan che cerca in mezzo Insigne ma è ancora Gagliolo a chiudere.

44′ Ci riprova Insigne col tiro a giro da fuori, ma la conclusione finisce sul fondo.

42′ OCCASIONE NAPOLI!! Contropiede guidato da Milik che la passa a Zielinski, e serve Mario Rui che tira molto bene, ma gran parata di Sepe.

40′ E’ un Parma spento che non è mai riuscito ad entrare in partita, nemmeno un tiro per gli emiliani.

35′ OCCASIONE NAPOLI: Zielinski pesca benissimo Milik, che riesce a tirare da posizione defilata, ma trova la parata di Sepe: calcio d’angolo.

33′ Giallo per Stulac per un fallo commesso a metà campo.

32′ PALO NAPOLI!!! SEMPRE INSIGNE! Allan la passa a Insigne, che dopo averla controllata cerca il tiro da fuori ma prende in pieno il palo!! Successivamente Mario Rui prova il tiro col sinistro ma finisce sopra la traversa.

30′ Il Parma tenta di ripartire in contropiede ma Inglese commette fallo in attacco. Intanto Albiol ritorna a sedersi in panchina, nessun problema per Koulibaly.

28′ Fabian Ruiz tenta l’uno due con Zielisnki, ma il tiro finisce lontano dalla porta.

27′ Punizione da buona posizione per il Napoli: Insigne prova il tiro a giro ma finisce alto sopra la traversa.

25′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo Malcuit tenta un tiro da lontanissmo che finisce lontano dalla porta. Partita di personalità finora del francese.

24′ Allan tenta l’incursione dentro l’area, Di Gaudio non lo tiene, ma Gagliolo riesce a respingerla in angolo.

22′ Intanto Albiol sta già cominciando a scaldarsi, forse potrebbero esserci problemi per Koulibaly.

20’OCCASIONE NAPOLI Insigne tenta il tiro che viene respinto, e sulla ribattuta Zielisnki si trova smarcato a tu per tu con Sepe, ma la spedisce sopra la traversa! Doveva almeno centrare la porta da lì!

19′ Milik la allunga a Fabian Ruiz, che riesce a tirare ma colpisce Gagliolo: rimessa laterale Napoli.

17′ Dopo il gol il ritmo si è affievolito, il Napoli attacca con calma, senza fretta. Il Parma fatica a rubare palla e ripartire.

13′ Dopo un’azione confusa Fabian Ruiz la appoggia dietro a Diawara che tenta la botta da fuori, ma il tiro è altissimo.

11′ Milik mette in mezzo una palla bassa rasoterra, da fuori area Mario Rui colpisce col destro ma la manda in tribuna.

7′ Ancora possesso palla Napoli, Parma non reperibile al momento.

4′ GOOOOOL NAPOLIIII!! ANCORA INSIGNE! Fabian Ruiz la passa a Milik che in area la mette in mezzo a Insigne, Gagliolo la tocca, ma il pallone gli sfugge, e Insigne da due passi punisce il Parma. 1-0 Napoli!

3‘ Zielinski la mette in mezzo per Ruiz che prova il tiro potente ma centra in pieno Stulac, ci sono timide proteste dei giocatori del Napoli per un sospetto fallo di mano.

2′ E’ subito il Napoli ad attaccare per prima, Zielinski tenta un tiro da lontano che però finisce lontano dallo specchio della porta

1′ SI COMINCIA! Il Napoli attacca da sinistra a destra, mentre il Parma da destra a sinistra. Il calcio d’inizio lo battono gli ospiti.

Diretta Napoli-Parma: le formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2) Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik.

allenatore: Ancelotti

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di gaudio.

allenatore: D’Aversa

Cambio modulo e tanto turnover per il Napoli: a cominciare dai pali Karnezis prende il posto di Ospina, in difesa Malcuit è il terzino destro invece di Hisaj, e Maksimovic fa riposare Albiol. Fabian Ruiz e Diawara fanno rifiatare Callejon e Hamsik. In attacco Insigne affianca Milik, non parte titolare quindi Mertens. Pochi invece i cambi del Parma rispetto l’undici che ha affrontato il Cagliari: ritorna sulla fascia sinistra Gobbi al posto di Dimarco, a centrocampo Deiola invece di Rigoni, mentre in attacco Gervinho riposa, al suo posto Ciciretti.

La sesta giornata di Serie A 2018/2019 prevede Napoli-Parma, nel primo turno infrasettimanale del campionato. Gli azzurri, dopo 4 partite, hanno 9 punti (3 vittorie e 1 pareggio), mentre il Parma ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 2 sconfitte, 1 pareggio). Per i campani è obbligatorio vincere e inseguire la Juventus, già a +3. La strada è ancora lunga e tortuosa, con gli impegni europei a rendere tutto più complicato. Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Napoli, è abbastanza contento del club, anche se c’è da migliorare la fase difensiva. Roberto D’Aversa, sulla panchina del Parma, può essere orgoglioso delle ottime prestazioni, soprattutto contro i bianconeri e i nerazzurri.

Diretta Napoli-Parma: dove vedere la partita

Il Napoli sembra avere le carte in regola per vincere questa partita. Bisogna però anche mettere in conto la difficoltà nel non subire reti. La fase difensiva è stata, finora, il punto debole dei campani che dovranno impegnarsi molto di più. Parma che non vuole lasciare nulla al caso e, dopo l’impresa a San Siro contro l’Inter, vuole provare a ripetersi. Sebbene gli azzurri siano più forti, la velocità di Gervinho potrebbe disturbare molto i terzini e portare al gol gli emiliani. Si tratta di una partita insidiosa in cui il Parma ha intenzione di strappare almeno 1 punto.

La partita tra Napoli-Parma si giocherà Mercoledì 26 Settembre alle ore 21:00, allo Stadio San Paolo di Napoli. La partita sarà visibile in tv sui canali Sky Sport (per i soli abbonati). Disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, esclusivamente per gli abbonati.

Ti potrebbe interessare anche: Dove vedere Juventus-Bologna in diretta streaming o in TV

Napoli-Parma: una vittoria per motivi diversi

La vittoria è per entrambe l’obiettivo principale. Il Napoli, dopo il pareggio con Stella Rossa (per 0-0) in Champions, ha perso un’ottima occasione. Il girone complicatissimo vede adesso gli azzurri con 2 punti in meno sulla tabella di marcia. Ancelotti dovrà pensare al campionato cercando di ridare stabilità psicologica ed evitare un secondo passo falso. Il Parma, dopo l’incubo fallimento e la ripartenza dalla Serie D, adesso ha solo voglia di viversi la serie maggiore. Una vittoria, per entrambe le compagini, è importante per motivi diversi. Gli azzurri devono dimostrare di poter essere ancora pericolosi e continui; gli emiliani allontanarsi dalla possibile retrocessione.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM