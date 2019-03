Bollo auto 2018: esenzione pagamento per 3 anni, come si ottiene

Bollo auto ed esenzione dal pagamento: due parole chiave che spesso vanno di pari passo nelle ricerche degli utenti. È possibile usufruire di agevolazioni in diverse Regioni se si è proprietari di certi tipi di veicoli o se si procede alla rottamazione del vecchio veicolo inquinante. La notizia è che nella Regione Lombardia è stata prevista proprio una esenzione dal pagamento del bollo auto di 3 anni per chi rottama un veicolo inquinante e ne acquista uno alimentato a benzina e che sia più “pulito”. Ecco tutte le informazioni utili da sapere.

Bollo auto 2018: esenzione pagamento 3 anni in Lombardia

Per ora il tipo di esenzione di cui andremo a parlare è valido solo nella Regione Lombardia, ma presto potrebbe estendersi anche nelle altre Regioni italiane e diffondersi così lungo la Penisola. Nel frattempo, non resta che vedere come funziona in Lombardia il meccanismo di esenzione annunciato dall’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini. L’esenzione di 3 anni dal pagamento del bollo auto spetterà solo a chi andrà a far demolire un veicolo inquinante (Euro 0 e 1 a benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 se alimentato a diesel) e ne acquisterà uno nuovo e più pulito nei confronti dell’ambiente (Euro 5, 6) e alimentato a benzina. L’agevolazione funziona anche se l’auto viene presa in leasing; ma c’è un altro requisito da rispettare e riguarda la cilindrata che non dovrà superare i 2000 c.c..

Tra le altre agevolazioni vale la pena di notare quella riservata anche a chi decide di demolire il veicolo inquinante senza acquistarne uno nuovo. A questi soggetti spetterà infatti uno sconto di 90 euro.

Esenzione bollo auto: per chi?

Il bollo auto è una tassa che grava sulla proprietà del veicolo e, fatte le dovute eccezioni, è riscossa dalle Regioni. Per questo motivo è bene consultare la normativa regionale di riferimento per capire se sono riservate agevolazioni apposite per i nostri veicoli. Va detto comunque che in merito all’utilizzo di veicoli più ecologici e quindi rispettosi per l’ambiente, sono previsti sconti e riduzioni anche sul pagamento del bollo auto.

Oltre alle agevolazioni per i veicoli elettrici, per i quali spesso l’esenzione dal pagamento del bollo dura 5 anni, vanno segnalate anche quelle per i veicoli ibridi e quindi a doppia alimentazione. I benefici per questo tipo di veicoli sono operativi in 10 Regioni italiane e 2 Province autonome al momento e riguardano generalmente una esenzione totale o parziale del bollo per una durata di 3 anni. Si invita dunque a consultare la normativa delle Province autonome di Trento e Bolzano; oltre che delle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia; Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia.

