Perchè #AltoAdige è entrato nei Top Trends italiani di Twitter

“I forestieri A CASA LORO! L’acquisto di una casa sarà vietato a chi non “lavora o risiede da almeno cinque anni in Alto Adige“. Piccoli Nardella altoatesini crescono“. Twitta così uno dei tanti utenti che hanno contribuito a far balzare in cima ai Top Trends della piattaforma Twitter l’hashtag #AltoAdige. Buona parte degli interventi degli utenti polemizza contro l’approvazione della nuova proposta finalizzata a gestire l’alta percentuale di turisti che affollano la regione. Vediamo di scoprirne di più.

Le ragioni alla base della predominanza dell’hashtag #AltoAdige

La decisione è stata intrapresa dalla Provincia Autonoma e riguarderà solo i comuni in cui l’affluenza turistica registrata risulta perticolarmente consistente (tra le località val Gardena, Val Badia, Pusteria ecc.). Capita spesso che i turisti, folgorati dalla bellezza del Trentino, scelgano di prendere residenza in loco, acquistando un’abitazione in cui trascorrere stabilmente le proprie vacanze. Ora, la nuova giunta ha approvato che in almeno 25 dei comuni trentini, l’acquisto immobiliare sia prerogativa riservata ai soli residenti. Gli esponenti del settore immobiliare non hanno esitato a farsi sentire contro la misura, che dovrebbe “salvaguardare” i comuni a maggiore vocazione turistica: per tutta risposta, chiamano in causa i favoritismi alle lobby di albergatori.

Gli hashtag polemici, nati sotto l’egida del #AltoAdige

“In Alto Adige – scrive Nic su Twitter – solo se sei residente puoi comprati una seconda casa. Che non aumentino i prezzi come è successo altrove! Polemica servita in una regione dove, per esempio, se non risiedi per almeno 4 anni ininterrotti non puoi votare”. “In Alto Adige – commenta un’altra utente – i nuovi edifici saranno solo per i residenti. Ma sì, impediamo la libera circolazione delle persone. Chiudiamo i confini agli stranieri, poi la regione ai forestieri, infine limitiamoci a parlare solo con quelli del quartiere. Vi auguro vicini di casa” che sogginge poi “Vi auguro vicini di casa st..i”.

