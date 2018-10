Sondaggi elettorali Europee 2019: la distribuzione seggi per l’Italia al 29 settembre

Un seggio in meno per il PD, un passo indietro di cui approfitta il Movimento 5 Stelle. Queste le uniche variazioni di rilievo della possibile distribuzione seggi per l’Italia alle prossime elezioni europee 2019, stando ai sondaggi elettorali pubblicati dai principali istituti demoscopici nostrani nell’ultima settimana.

Sondaggi elettorali Europee 2019: la distribuzione seggi per l’Italia

La media sondaggi dell’ultima settimana di settembre evidenzia il passo indietro dei dem, con una perdita secca di quasi un punto e mezzo rispetto alla settimana precedente. Ciò, a livello di Europarlamento, si traduce nella riduzione del bottino PD, che passerebbe da 15 a 14 seggi. Ad approfittarne il M5S, in crescita di oltre mezzo punto. Ciò basterebbe per sottrarre il seggio ai dem ed ingrossare il proprio gruzzolo di parlamentari da 25 a 26.

Il primo partito resta però la Lega, sebbene il vantaggio sui pentastellati si sia ridotto di 4 decimi rispetto alla settimana precedente. Pur crescendo di 2 decimi, il Carroccio non guadagna altri europarlamentari rispetto ai 28 già accreditatigli 7 giorni orsono. Nessuna variazione anche per Forza Italia, che cresce di 2 decimi ma ad oggi confermerebbe 8 seggi.

Come nelle scorse settimane, si conferma una delegazione quadripartitica a livello comunitario. Sotto la soglia di sbarramento resterebbero infatti tutte le altre formazioni, a partire da Fratelli d’Italia che si fermerebbe poco sotto il 4%. Resta ancora da sciogliere il nodo delle minoranze linguistiche – è il caso soprattutto della SVP – che potrebbero allearsi con uno dei 4 partiti maggiori ed ottenere così una rappresentanza all’Europarlamento.

Sondaggi elettorali Europee 2019: la composizione del futuro Europarlamento ad oggi

Ci affidiamo ancora una volta a pollofpolls.eu per una visione di insieme dell’assise comunitaria. Ad oggi, il Partito Popolare Europeo (PPE) raccoglierebbe 185 seggi, uno in più della settimana scorsa. Calano ancora invece i Socialisti e Democratici (S&D), che passerebbero da 146 a 144 seggi. Stabili a 72 i Liberali ALDE e a 53 gli euroscettici dell’Europa delle Nazioni e della Libertà (ENL), eurogruppo in cui confluisce la Lega di Matteo Salvini. Piccoli scostamenti in attesa delle mosse del presidente francese – nonché leader di En Marche! – Emmanuel Macron, chiamato a decidere dove e come schierare il suo drappello che ammonterebbe, ad oggi, ad una trentina di parlamentari.

