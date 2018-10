Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 7 ottobre 2018

Questa sera, 7 ottobre, secondo appuntamento con la nuova stagione del Talk Show diretto, ormai da anni, da Fabio Fazio. Per il secondo anno consecutivo, il programma di intrattenimento serale va in onda su Rai 1, in prima serata.

Al fianco dello storico conduttore, ancora una volta, avremo la simpatia di Luciana Littizzetto e la professionalità di Filippa Lagerback.

Tanti ospiti ad attenderci, a cominciare da Roberto Burioni; Samantha Cristoforetti e, per finire, l’attesissimo Rowan Atkinson.

A seguire, lunedì in seconda serata andrà in onda Il Tavolo di Che Tempo che fa, con l’allegria di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Vincenzo Salemme e Orietta Berti.

Che tempo che fa: ospiti di questa sera

Primo ospite di questa sera, Roberto Burioni, il quale ci parlerà del suo saggio Balle mortali. Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani, disponibile a breve nelle migliori librerie.

Ancora una volta, il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, sarà ospite di Fabio Fazio per discutere insieme a noi di importanti temi di attualità.

Dal canto suo, Samantha Cristoforetti, reduce da una missione spaziale, ci racconterà la sua esperienza nello spazio, le sue emozioni e le sensazioni. Gli Studi del Comandante e le curiosità sul tempo trascorso in orbita, sono racchiuse nel libro Diario di un’apprendista astronauta.

Spazio alla musica, infine, con la partecipazione straordinaria del giovane artista Matt Simons.

Che tempo che fa: anticipazioni, Rowan Atkinson ospite di Fazio

Grande attesa per l’attore britannico Rowan Atkinson. Fabio Fazio avrà l’onore di avere come ospite in studio uno degli attori più famosi della storia della commedia inglese.

Il celebre interprete di Mister Bean, giunta in Italia da pochissime ore, interverrà questa sera durante la seconda puntata di Che Tempo che fa per presentare il terzo capitolo della Saga Johnny Enghlish.

Il nostro James Bond tutt’altro che affascinante, ma ugualmente eroico, è pronto a vivere una nuova avventura per difendere la Corona Britannica.

