Pensioni notizie oggi: Quota 100 o 41 senza tasse. Il piano di Salvini

Pensione Quota 100 o 41 detassata, cosa pensa Salvini

Pensioni ultime notizie: si aggiunge un nuovo elemento alla discussione in materia previdenziale. Ad offrire una sorta di anticipazione della volontà del Governo è stato il ministro degli Interni Matteo Salvini. Intanto intervenendo ad Agorà il segretario della Lega ha confermato l’intenzione di far partire ‘Quota 100’. Come funzionerà? Potrà andare in pensione chi nel 2019 avrà raggiunto un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi versati, mentre è incerto l’avvio della seconda misura di cui si è molto parlato ovvero Quota 41. Ma la novità annunciata da Salvini è la volontà di detassare le pensioni o una parte di esse.

Pensioni notizie oggi, agevolazioni fiscali per trasferirsi al sud

In particolare l’idea passa dalla concessione di agevolazioni fiscali, una sorta di piano di detassazione, per i pensionati che decidano di trasferirsi al sud. L’obiettivo è consentire una ripresa dell’economia nelle regioni meno sviluppate del Paese. “Ci stiamo lavorando. In alcune regioni del Sud detassare le pensioni. L’ipotesi sul campo riguarda il detassare le pensioni per alcune ragioni del sud dell’Italia a chi volesse portare la residenza in queste zone”. Non è la prima volta che emerge una proposta del genere. Se fosse confermata l’anticipazione l’Italia seguirebbe l’esempio di altri Paesi come il Portogallo diventati da tempo meta preferita anche di molti italiani.

Pensioni notizie oggi, esenzione per 10 anni?

Come potrebbe funzionare? Si può solo provare ad avanzare qualche ipotesi. Il piano di detassazione, su cui l’esecutivo sta lavorando, potrebbe prevedere agevolazioni fiscali a pensionati disponibili a trasferire la loro residenza nel sud del Paese. Magari concentrando la programmazione in regioni che negli ultimi anni sono sempre meno popolate. Per esempio Calabria o Sardegna.

Ancora più azzardato avanzare ipotesi in materia fiscale. C’è chi parla di esenzione totale per un periodo di 10 anni. Così facendo è certo che molti italiani potrebbero optare per un trasferimento all’interno della stessa nazione anziché dover volare all’estero. Già in passato Fratelli d’Italia ha proposto una sorta di flat tax riservata a chi fosse stato disponibile a spostare la residenza nel Meridione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM