Accise benzina in aumento a gennaio 2019, nessuno sconto. La fake news

Aumento accise benzina nel 2019 è un fake

Il 2018 è stato un anno contrassegnato da aumenti e rincari, come l’aumento di luce e gas. Anche per questo molti sperano che il 2019 possa far segnare una inversione di tendenza. Ma quasi certamente l’aumento del prezzo del petrolio avrà effetti negativi sul costo dei carburanti. Il Codacons chiede al Governo di impegnarsi per tutelare le famiglie italiane e denuncia una stangata nel corso del 2018 di 8,1 miliardi di euro pari ad un costo di 340 euro a famiglia.

Accise benzina, il rischio di nuovi aumenti nel 2019

Da gennaio 2019 la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Infatti il blocco degli oneri generali di sistema, arrivato a giugno per attutire l’impatto dei rincari sulle bollette, potrebbe avere un effetto notevole a partire da gennaio 2019. I due miliardi di mancato gettito andranno comunque recuperati. Di conseguenza anche se il prezzo delle materie prime dovesse scendere è difficile che possano proporzionalmente diminuire i costi per i cittadini.

Accise benzina, l’impegno del Governo a diminuire le tasse

Rispetto alla speranza di vedere diminuire le tasse si fa affidamento sugli impegni presi da Salvini nei mesi scorsi. Sia Salvini che il sottosegretario Bitonci hanno pubblicamente preso impegni sul taglio delle accise sulla benzina. Secondo le parole del sottosegretario all’Economia ‘ci sarà un primo sfoltimento delle accise sulla benzina’.

Bitonci qualche settimana fa ha affermato: ‘Cancelleremo quelle più datate nel tempo’. A fine settembre non ha voluto dare indicazioni sulla misura ha dichiarato: ‘Stiamo ancora facendo i conteggi. Sarà un primo segnale’.

Accise benzina, successo della fake news

Il tema tasse e accise sulla benzina è sentito dagli italiani. Tanto sentito che anche una evidente fake news ha fatto presa su facebook facendo registrare decine di migliaia di visualizzazionei. Di cosa parliamo? Di una immagine contenente una notizia chiaramente falsa che però moltissimi italiani hanno condiviso. Nella gran parte dei casi senza accorgersi della volontà canzonatoria del post pubblicato dalla pagina Il Sebeto lo scorso 10 ottobre.

L’immagine contiene una foto di Matteo Salvini. Accompagnata da una scritta: “Il Governo dei fatti. Grazie alla manovra del popolo e al Decreto 6-1/71 che entrerà in vigore il 31 novembre prossimo eliminate le accise e benzina a 0,72 euro/litro”. Lecito chiedersi come milioni di italiani non si siano accorti della boutade?

