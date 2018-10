Diretta Juventus-Genoa: streaming, video gol e risultato – RISULTATO FINALE (1-1)

Pareggio a sorpresa a Torino, la Juve paga l’errore di non aver spinto abbastanza nel primo tempo, quando era in pieno controllo della partita. Il Genoa rientra alla grande nel secondo tempo, e con il gol di testa di Bessa riesce a pareggiare una partita che sembrava persa; grande reazione dei rossoblu! Vedremo come si comporteranno i bianconeri martedì prossimo in Champions contro il Manchester United di Mourinho.

La cronaca del secondo tempo di Juventus- Genoa

94′ FINISCE QUI! IL GENOA RIESCE A FERMARE LA STRISCIA VINCENTE DELLA JUVENTUS! 1-1 ALLO STADIUM!

91′ Bruttissimo tiro di Cancelo da fuori area che svirgola il pallone.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90′ La Juve cerca disperatamente la via del gol, ma non riesce a creare occasioni pericolose.

89′ Giallo per Pandev.

87‘ Sugli sviluppi del calcio d’angolo Dybala calcia dalla distanza ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

86′ Douglas Costa crossa fortissimo ma Sandro la mette in angolo.

85′ Cambio Genoa: esce Kouamé, entra Pandev.

84′ Cross troppo lungo di Cancelo a cercare Alex Sandro.

82′ Cambio Genoa: esce l’autore del gol Bessa, entra Hilijemark.

81′ Cambio Juve: esce Mandzukic, entra Bernardeschi.

80′ Bella accelerazione di Douglas Costa che vuole metterla in mezzo ma ancora i rossoblu mettono in angolo.

79′ Pjanic batte il calcio di punizione alla ricerca di Manduzkic, ma la difesa genoana chiude in angolo.

78′ Cambio Genoa: esce Pereira, entra Gunter

76′ OCCASIONE JUVE: Alex Sandro la appoggia a Dybala che calcia col sinistro, tiro che finisce fuori di pochissimo!!

74′ Pjanic calcia dalla distanza ma conclusione che finisce fuori.

72′ Su punizione Pjanic pesca benissimo Ronaldo,che non riesce a toccare la palla in porta.

71′ Cambio Juve: esce Matuidi, entra Dybala.

71′ Giallo per Criscito per fallo su Douglas Costa.

69′ La Juve cerca subito la reazione, Alex Sandro crossa in mezzo per Ronaldo che di testa non trova la porta.

67′ GOOOOOOOL GENOAAAAAA! BESSA!!! CROSS BELLISSIMO DI KOUAME’, BONUCCI SI PERDE BESSA CHE ARRIVA DA DIETRO E COLPISCE DI TESTA IN RETE. 1-1!

65′ Fallo in attacco di Ronaldo su Pereira.

64′ Douglas Costa cerca Ronaldo ma Romero chiude in angolo.

62′ Cancelo crossa in mezzo ma non trova nessuno.

60‘ Il Genoa è decisamente più convinto in questa seconda frazione di gioco.

58′ Cambio Juve: esce Cuadrado che ha eseguito una buona prestazione, entra Douglas Costa dopo un mese di assenza.

56′ Su calcio d’angolo Piatek salta altissimo, ma sfiora appena il pallone e non riesce a inquadrare la porta.

55′ Sandro cerca di mettere in mezzo la palla, ma Bentancur chiude e la mette in angolo.

53′ OCCASIONE GENOA: PIATEK calcia potente da fuori area ma Szczesny esegue una gran parata e mette la palla in angolo.

52′ Pjanic alza la palla in avanti per Ronaldo, ma è troppo lunga.

49′ Alex Sandro appoggia a Ronaldo che carica il tiro ma colpisce in pieno Sandro.

46′ Alex Sandro mette in mezzo un cross basso velenoso, ma né Ronaldo né Mandzukic riescono a toccarla.

45′ Si riparte! Batte il Genoa!

La cronaca del primo tempo di Juventus- Genoa

45+1′ Finisce qui il primo tempo: Juve in vantaggio grazie al gol di rapina di Ronaldo. Padroni di casa che mantengono il risultato, giocano bene, ma devono migliorare la conclusione finale. Grandi difficoltà per il Genoa che non riesce ad attaccare minimamente.

45‘ Un minuto di recupero.

44′ Sugli sviluppi di una bella azione innescata da Pereira, Romulo calcia dal limite dell’area, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.

43′ Ronaldo cerca Matuidi, ma il francese non riesce a calciare in porta

40′ Ora è il Genoa ad aver il possesso del pallone, ma non riesce mai a coinvolgere le punte.

37‘ Fallo di mano commesso da Bessa.

35′ Pjanic batte l’angolo, Alex Sandro colpisce di testa a cercare un tocco dei suoi compagni che però non arriva.

34′ Ancora Ronaldo, tira dal limite dell’area ma trova la deviazione, calcio d’angolo.

33′ Fallo di Pereira su Alex Sandro, buona punizione per la Juve.

30′ Ammonito Benatia per un duro contrasto

27′ Cancelo crossa per Mandzukic, ma il croato non è attento e non riesce ad impattare la palla in rete, sarà semplice rimessa dal fondo.

25′ La Juve tiene in mano la partita, il Genoa non riesce a giocare.

22‘ Ancora Cuadrado a cercare Ronaldo, stavolta Radu si fa trovare pronto.

21′ Fallo di Bessa su Cuadrado a metà campo.

18′ GOOOOOOOL JUVEEEEE! ANCORA RONALDOOOO! AZIONE DI CANCELO CHE TENTA IL TIRO MA TROVA LA DEVIAZIONE, POI PASTICCIO TRA LA DIFESA GENOANA E RADU, RONALDO NE APPROFITTA E APPOGGIA IN RETE DA DUE PASSI. 1-0 JUVE!

14′ PALO JUVE! Altro cross di Cuadrado, Ronaldo la prende di testa e colpisce il primo palo, sulla ribattuta calcia poi altissimo, che occasione per i bianconeri!

12′ Cuadrado crossa dalla trequarti alla ricerca di Matuidi, ma il pallone è troppo lungo per il francese.

10′ Pjanic cerca Ronaldo che calcia col sinistro, ma Radu blocca facilmente.

10′ Ammonito Romero per un fallo a metà campo su Ronaldo.

9′ Cancelo crossa in mezzo ma Radu scaccia il pallone fuori dall’area con il pugno.

6‘ Fallo di Romulo su Pjanic

3′ Il primo tiro è della Juventus, Cristiano Ronaldo tenta il tiro da fuori area, ma la conclusione è debole e finisce fuori.

1′ Si Comincia! Partiti! Batte la Juve.

17:45 Sul fronte formazioni ci sono sorprese da ambo le parti: Nella Juventus non giocano nè Bernardeschi, nè l’acciaccato Dybala, ma Juan Cuadrado che agirà sulla fascia destra; in difesa riposo per Chiellini, al suo posto Benatia. A centrocampo si pensava potesse giocare Emre Can, invece spazio a Bentancur. Dall’altra parte il “nuovo” Genoa di Juric mantiene il fedele 3-5-2, e anche i giocatori sono quasi sempre gli stessi, unica sorpresa è Romero che giocherà al posto dell’infortunato Spolli. Ancora panchina per Marchetti, confermato Radu tra i pali.

17:44 Buonasera cari lettori, benvenuti alla diretta LIVE di Juventus-Genoa.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.

Allenatore: Ivan Juric

Gentili lettori benvenuti alla nostra diretta LIVE streaming di Juventus-Genoa, match valido per la 9a giornata della Serie A 2018/2019.

Il primo turno del nostro campionato dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali prosegue con l’interessante match che vedrà opporsi la Vecchia Signora al Grifone.

Juventus infallibile in questo inizio di stagione, nel quale ha vinto tutte le precedenti otto partite di Serie A e le due di Champions League. Il vantaggio sul Napoli inseguitore è già cospicuo e in campo europeo ora arriverà la stimolante doppia sfida contro il Manchester United.

Nonostante un buon avvio (12 punti in 7 partite) , il Genoa arriva a questo match con un inaspettato cambio in panchina. Davide Ballardini è stato infatti esonerato dopo la sconfitta interna contro il Parma e sostituito con Ivan Juric, al terzo step alla guida dei rossoblu.

LEGGI ANCHE: Dove vedere Juventus-Genoa in diretta streaming e in TV

Le quote e il pronostico di Juventus-Genoa

I bookmakers danno ovviamente favoriti i padroni di casa. Infatti la vittoria della Juventus si aggira tra l’1.18 e l’1.22.

Il pareggio è quotato tra il 6.00 e il 6.50 e la vittoria del Genoa è data tra il 12.50 e il 17.00.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.14 e l’1.16, l’Over 2.5 tra l’1.53 e l’1.57, l’Under 3.5 tra l’1.55 e l’1.60 e l’Under 2.5 tra il 2.35 e il 2.50.

Per concludere, la quota Goal è tra il 2.10 e il 2.20, mentre il No Goal è ora tra l’1.61 e l’1.68.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Allegri

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Kouamé. Piatek

Allenatore: Juric

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Genoa

Il match verrà trasmesso in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà visibile sui portali Sky Go e Now TV.

Fischio d’inizio previsto per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM