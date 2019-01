Formula E 2019: calendario gare, piloti e squadre. Ecco Quando inizia Diretta streaming e tv Formula E 2019

È arrivato alla fine l’ ok del Consiglio mondiale dell’ automobile facente parte della FIA. Una decisione scontata ma che non vedeva ancora l’ ufficialità, la Formula E arriva alla sua quinta stagione, è il momento di ricominciare a riscaldare i motori. Quali però le novità di questo campionato 2018/2019?

Formula E 2019: cosa cambia per questa stagione

Nel corso della nuova stagione i round saranno ben 13 e la chiusura dovrebbe avvenire a New York con un doppio appuntamento in quella occasione. La stagione dovrebbe partire il 15 dicembre, condizionale d’ obbligo perché alcuni circuiti aspettano ancora l’ approvazione della FIA. È il caso della pista di Riyadh in Arabia Saudita e quello del circuito di Monaco che ancora attendono il via libera. Caso più complicato quello di Zurigo dove si aspetta non solo la fumata bianca da parte dell’ASN ma anche l’ omologazione del circuito cittadino e l’ approvazione della città stessa. Per quest’ anno saranno 22 le vetture in gara, 2 in più dell’ anno scorso dato che si è aggiunto un Team. Un totale di 11 squadre quindi. Le auto erano state presentate in anteprima al Salone di Ginevra e in seguito all’ePrix di Roma. Questa è la generazione due delle monoposto elettriche.

Formula E 2019: i team della stagione

Tra i team in gara troviamo la squadra dell’Audi Sport ABT Schaeffler Formula E team mentre è tra i nuovi arrivati il team BMW I Andretti Motorsport. Confermata la presenza del team Dragon, DS TECHEETAH, Virgin Racing, HWA, MAHINDRA Racing, NIO Formula E team, Nissan e.dams, Panasonic Jaguar Racing e Venturi Formula E Team. Per la vittoria finale ovviamente resta favorito Di Grassi anche se quest’ anno potrebbero esserci delle sorprese. L’ appuntamento è fissato per il 15 dicembre, save the date.

