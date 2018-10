Udinese-Napoli: diretta streaming, video gol e risultato – LIVE

Udinese-Napoli sarà il terzo anticipo della 9a giornata della Serie A 2018/2019, che torna in campo dopo la seconda pausa per le nazionali stagionale.

Alla Dacia Arena si affronteranno dunque due squadre che hanno obiettivi praticamente agli opposti. Se l’Udinese cerca la salvezza dopo aver un inizio di stagione altalenante, il Napoli sogna ancora una volta lo scudetto nonostante il margine sulla Juventus capolista sia già ampio.

I friulani giocano bene ma non riescono a trovare la continuità di risultati e sono reduci da tre sconfitte consecutive, due delle quali proprio tra le mura amiche, contro rispettivamente Lazio e Juventus. Velazquez ha bisogno di dare una scossa decisa all’ambiente e cercare di non far traballare troppo la sua panchina.

I partenopei la continuità sembrano invece averla ritrovata, grazie al lavoro di rafforzamento che sta effettuando Ancelotti il quale, rispetto a Sarri, tiene molto in considerazione le sue cosiddette riserve dandogli tante chance anche dal primo minuto.

Le quote e il pronostico di Udinese-Napoli

I bookmakers danno per favorita la vittoria del Napoli, che si attesta tra l’1.50 e l’1.60.

Il pareggio quota tra il 3.80 e il 4.50, mentre la vittoria dell’Udinese si trova tra il 5.75 e il 6.25.

Tra le altre giocate troviamo l’Over 1.5 tra l’1.25 e l’1.30, l’Over 2.5 tra l’1.85 e l’1.90, l’Under 3.5 tra l’1.30 e l’1.35 e l’Under 2.5 tra l’1.90 e il 2.00.

Segnaliamo inoltre la quota Goal tra l’1.80 e il 2.00 e il No Goal tra l’1.75 e l’1.95.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul

Allenatore: Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere in tv e streaming Udinese-Napoli

La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva sulla piattaforma on demand DAZN.

Calcio d’inizio previsto per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 20:30 alla Dacia Arena.

