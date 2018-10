Patente moto: esame guida pratica, le nuove prove in Gazzetta Ufficiale

Nuovo esame patente moto, il comunicato

Nuova prova pratica per il conseguimento della patente moto. Le fasi della prova, così come gli aggiornamenti sui circuiti e sull’abbigliamento tecnico, sono stati stabiliti nel decreto del Mit del 26 settembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stata di fatto ufficializzata la nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per ottenere la patente di guida delle categorie A1, A2 e A. Ecco le novità più importanti sul nuovo esame di guida pratica per la patente moto.

Patente moto: esame guida pratica, 3 fasi

Non saranno più sei, bensì tre le fasi nelle quali si articolerà la prova di guida pratica per conseguire la patente moto.

Verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura ;

; Esecuzione delle manovre svolte su percorsi conformi ai circuiti di prova;

svolte su percorsi conformi ai circuiti di prova; Comportamenti di guida nel traffico; con verifica sulle opportune precauzioni che il candidato dovrà adottare eseguendo in sicurezza le operazioni previste.

Naturalmente il candidato dovrà sostenere le prove consequenzialmente e il passaggio alla fase successiva sarà determinato solo dal superamento di quella precedente. Inoltre le prove si svolgeranno su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi previsti dalla legge. Si svolgeranno in aree chiuse e adeguatamente attrezzate.

Patente moto: esame guida pratica, percorsi di prova e abbigliamento tecnico

Si prosegue poi nell’integrare l’articolo sui percorsi di prova con nuove disposizione. E in particolare, allo scopo di salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, i circuiti di prova dovranno essere dotati di pavimentazione in buono stato e priva di danni. Attorno all’area di prova sarà assicurata una fascia perimetrale di rispetto larga almeno 1 metro e libera da ogni tipo di ostacolo. Non sarà possibile sovrapporre le aree di uno o più circuiti. Il percorso del circuito di prova sarà delimitato da appositi coni alti non meno di 30 centimetri ed eventualmente anche da strisce orizzontali su cui poggeranno i suddetti coni.

Relativamente all’abbigliamento tecnico dei candidati, questi ultimi dovranno indossare:

Casco integrale;

Guanti;

Giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;

Scarpe chiuse;

Pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;

Paraschiena.

Patente moto: caratteristiche e svolgimento nuove prove

Nei due allegati al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta si articolano anche le caratteristiche e le regole relative allo svolgimento delle nuove prove, anche in formato grafico. Per esse è stata stabilità una velocità minima, ma anche un lasso di tempo entro il quale superare rispettivamente le due prove, rispettivamente quantificato in 15 e 25 secondi. Anche qualora venissero toccati i coni, o lo slalom non fosse regolare, oppure venisse messo un piede a terra o si guidasse in modo irregolare la prova non sarebbe superata.

