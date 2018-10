Nichi Vendola: infarto e condizioni di salute, come sta il politico

Nichi Vendola è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’ex Presidente della Regione Puglia ha avvertito un malore tra domenica 14 ottobre e lunedì 15 ottobre 2018. Non è in pericolo di vita ma si trova presso il reparto di terapia intensiva della struttura nella Capitale. L’operazione, in cui è stato applicato uno stent, si è resa necessaria a seguito dell’infarto che ha colpito il politico pugliese mentre si trovava all’interno della Camera dei Deputati.

Nichi Vendola, lunga militanza a sinistra

Dopo una lunghissima militanza sempre a sinistra, Nichi Vendola dal 2015 si dedica quasi esclusivamente a vita privata. Dopo aver fondato Sinistra Ecologia e Libertà ha sostenuto alle ultime elezioni del 2018 LeU in cui è stato eletto tra gli altri Nicola Fratoianni, da sempre vicinissimo a Vendola.

Recentemente Nichi Vendola è intervenuto pubblicamente con una lunga intervista ad un quotidiano pugliese per criticare l’amministrazione di Michele Emiliano. Non è la prima volta. Infatti non sono mancate negli ultimi anni occasioni di confronto e polemica tra Vendola ed il suo successore alla guida della Regione Puglia. Così come a più riprese Vendola ha criticato l’operato di Renzi sia alla guida del PD che negli anni in cui è stato a Palazzo Chigi nelle vesti di Presidente del Consiglio.

Dopo la notizia del malore si moltiplicano i messaggi di vicinanza al politico sessantenne. Su twitter tra i primi a scrivere gli esponenti dem Teresa Bellanova e Francesco Nicodemo.

Conosco #NichiVendola da quando eravamo ragazzini.

Abbiamo portato avanti battaglie comuni e a volte ci siamo trovati su posizioni differenti.

Ma sempre con affetto e rispetto.

So che è un leone. Un lottatore.

Un grosso in bocca a lupo. https://t.co/q6PeJMDu8U — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) 17 ottobre 2018

Forza @NichiVendola, rimettiti presto, abbiamo sempre bisogno delle tue parole! — Francesco Nicodemo 🇪🇺🇮🇹 (@fnicodemo) 17 ottobre 2018

Forza @NichiVendola!

Il cuore lo ha sempre avuto, siamo sicuri che reggerà https://t.co/V16nREI4Vp — antonella rampino (@laramps) 17 ottobre 2018

Ti aspettiamo nelle prossime piazze italiane, a difendere Diritti, Bellezza e Poesia. Ti abbracciamo forte, fratello nostro @NichiVendola #NichiVendola — dario bello (@bellodari0) 17 ottobre 2018

