Dove vedere Young Boys-Valencia in diretta streaming o in TV

Dove vedere Young Boys-Valencia in diretta streaming o in TV

Young Boys-Valencia è valida per il Gruppo H della Champions League, lo stesso di Juventus e Manchester United. Lo Young Boys, 0 punti e 0 gol segnati, ha ormai poco da chiedere a questa competizione, se non evitare di chiudere all’ultimo posto. Con 1 solo punto all’attivo, il Valencia deve vincere per non vedere le altre due componenti del suo gruppo allontanarsi irrimediabilmente.

Young Boys-Valencia: per gli svizzeri una Champions sfortunata

Se la fortuna non ha arriso allo Young Boys in Champions, diverso è il suo cammino nel campionato svizzero dove comanda con 9 vittorie e 1 sola sconfitta e 11 punti di vantaggio sulla seconda. Fuori dai confini svizzeri come detto, è un altro discorso. La squadra di Berna non ha saputo né fare punti – cosa comunque difficile di fronte a Manchester United e Juventus – né segnare gol. E ormai con le prime 2 distanti 6 e 4 punti, è difficile chiedere qualcosa in più alla Champions, se non la soddisfazione di evitare di chiudere all’ultimo posto. Young Boys-Valencia è un incontro più alla portata degli svizzeri e qui si potrà puntare a far punti. Per martedì prossimo, occhio a Christian Fassnacht, “stella” del team svizzero.

Young Boys-Valencia: gli spagnoli non possono perdere terreno

Juventus e Manchester United stanno scappando, mentre il Valencia è fermo a 1 punto. La compagine spagnola deve approfittare della relativa debolezza fin qui mostrata dallo Young Boys per assicurarsi i 3 punti e portarsi a ridosso delle prime due, anche in ottica di un’eventuale “discesa” in Europa League. Certo, la difficoltà a vincere che ha fin qui mostrato anche nella Liga – dov’è 14esima con 1 vittoria, 1 sconfitta e ben 6 pareggi – non depone a suo favore. Che questa stagione non sia fra le sue più memorabili è anche testimoniato dal fatto che la squadra di Marcelino abbia 9 punti in meno rispetto alla temporada 2017/2018. Gli spagnoli hanno solo un obiettivo per la trasferta di Berna: vincere e sperare in un pareggio tra United e Juve che li farebbe rimanere a loro contatto.

Le probabili formazioni di Young Boys-Valencia

YOUNG BOYS (4-5-1): Von Ballmoos – Camara, Von Bergen, Bertone, Sulejmani – Sow, Fassnacht, Schick, Benito, Sanogo – Hoarau

Allenatore: Gerardo Seoane

VALENCIA (4-4-2): Neto – Piccini, Gabriel, Garay, Gayà – Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryschev – Rodrigo, Batshuayi.

Allenatore: Marcelino

Dove vedere in tv e streaming Young Boys-Valencia

Young Boys-Valencia si giocherà martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 18.55.

L’incontro sarà trasmesso da Sky Sport su Sky Sport HD con prepartita a partire dalle 18.00. Streaming mediante l’app gratuita SkyGo per assistere al match sui supporti mobili. Chi non è abbonato Sky ha l’opzione di vedere la Champions o tramite un ticket Now TV, oppure ci si può collegare ai siti delle TV che ne detengono i diritti, anche comperando una VPN per aggirare eventuali blocchi.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM