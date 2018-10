WhatsApp: truffe Tim, Wind, Vodafone e Iliad. Cosa sta succedendo

Nessuna pace per gli utenti di WhatsApp. Non si placano infatti le truffe, numerosissime, che ogni giorno fanno nuove vittime attraverso l’app di messaggistica più usata al mondo. In questo articolo vi spiegheremo quali sono le nuove truffe e come riconoscerle.

WhatsApp: dallo stalking alla chiusura degli account passando per il furto di dati personali

L’ultima novità è quella che mette seriamente in pericolo il credito degli utenti di Tim, Wind, Vodafone e Iliad. Veri e propri banner pubblicitari irriconoscibili alla maggior parte delle persone. Una delle tipologie preferite di persona scelta accuratamente dai truffatori è quella delle persone modaiole. Uomini e donne appassionate di moda, vi potrebbe capitare di ricevere un messaggio in cui vi vengono proposti sconti eccezionali e indecenti in cambio del vostro numero di telefono. Non aggiungete nello spazio apposito nessun tipo di numero. Massima attenzione.

WhatsApp: la truffa della falsa ricarica

Questo tipo di truffa sembrava essere stata debellata, ma da poco tempo è ritornata in auge. In cosa consiste? È molto semplice, vi giungono dei messaggi, il carattere è sempre quello pubblicitario, vi promettono una fantomatica ricarica di 5€ o 10€ però in cambio dovete inserire il vostro numero di cellulare e confermare l’operazione. Inutile dire che una volta premuto il tasto conferma verranno attivati servizi in abbonamento oppure vi saranno sottratti dalla Sim consistenti quantità di credito. Ricordate sempre inoltre che in gioco ci sono anche i vostri dati personali.

Francesco Somma

