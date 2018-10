Calciomercato Juventus, Alex Sandro problema rinnovo: ecco l’alternativa

Calciomercato Juventus pronto ad entrare nel vivo, tra il rinnovo di Alex Sandro e l’avvicinamento a nuovi obiettivi. I bianconeri proveranno ad abbozzare alcune trattative da poter perfezionare poi nella prossima estate. Tuttavia, Paratici dovrà prima risolvere alcune “grane interne”, concentrando la sua attenzione sui casi di rinnovo. Spunta su tutti Alex Sandro, scadenza di contratto nel 2020 e futuro ancora tutto da valutare.

Il terzino brasiliano, in netta ripresa rispetto alla passata stagione, vorrebbe prolungare il suo rapporto con i bianconeri ma solamente dinanzi ad biennale o triennale da 5 milioni di euro netti all’anno. La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto della bilancia un biennale da 4 milioni netti, cifra che momentaneamente non sembrerebbe soddisfare le richieste dell’ex Porto.

Alex Sandro, come noto, piace parecchio al PSG. La Juventus lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un addio che potrebbe prendere forma a cavallo della prossima estate, anche se la sensazione è che la la società bianconera proverà a convincere il suo giocatore a dire ancora sì alla Vecchia Signora.

Leggi anche: Juventus News, Allegri trasforma Bentancur: sarà la nuova mezz’ala

Calciomercato Juventus, Grimaldo l’alternativa ad Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’addio di Alex Sandro potrebbe essere sostituito dall’ingaggio di Grimaldo. Chi è Grimaldo? Terzino in forza al Benfica dotato di grande tecnica, gamba e abilità nell’uno contro uno. Giocatore totale sia in caso di 4-3-3, sia in caso di 3-5-2. Mancino delicato e capace di pennellare al meglio traversoni dalla sinistra. Grimaldo rappresenterebbe l’alternativa ideale al possibile addio di Alex Sandro. Il Benfica lo valuta circa 35-40 milioni di euro, Paratici resta alla finestra.

Per quel che riguarda il prossimo mercato estivo, occhio anche alla situazione Ramsey. Il centrocampista dell’Arsenal sarebbe pronto a dire addio ai Gunners. Contratto in scadenza e possibilità di accasarsi altrove a parametro zero. La Juventus potrebbe tentare l’affondo immediato, raggiungendo l’accordo di massima a gennaio, per poi definire l’affare in vista della prossima estate.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM