Report: anticipazioni Juventus-Marotta, puntata del 22 ottobre

Anticipazioni Report: inchiesta su Marotta

Torna a partire da Lunedì 22 ottobre l’appuntamento con Report e Sigfrido Ranucci. Ricomincia il programma d’inchiesta, stesso canale, stessa ora, Rai 3 ore 21.15. Andiamo a scoprire quali sono le anticipazioni della prima puntata. Temi scottanti e inediti.

Report: il suicidio di un Ultrà Juventino

È stata definita un’avvincente inchiesta perché potrebbe, a causa del suo carattere esclusivo, scuotere il mondo del calcio. Ranucci presenterà infatti un servizio, sul quale si lavora da mesi, che mette al centro il suicidio di un ultrà juventino. Un caso di suicidio già definito misterioso, ma per quale motivo? Perché secondo questa inchiesta ci sarebbe dietro questa morte un intreccio di rapporti tra spie, ultras, mafia e dirigenti sportivi. Un primo pezzo di intercettazione pubblicata da Report sul suo canale Facebook svela una telefonata tra Rocco Dominello, ultrà juventino condannato nel 2017 per associazione mafiosa e Fabio Germani, ex ultrà presidente di Italia Bianconera, condannato anche lui in appello per concorso esterno in associazione mafiosa. L’inchiesta è stata portata avanti dalla DDA di Torino e riguarda le infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle curve Juventine.

Report: gli altri servizi

Qual è la rete di Luca Parnasi, noto costruttore, le vicende dello stadio della Roma, i fondi alla Lega e al Partito Democratico. Una storia che ha fatto mutare i rapporti della politica. Ci si interrogherà anche su qual è stato in tutta questa vicenda il ruolo di Luca Lanzalone, il consulente del Movimento 5 Stelle inviato a Roma nell’ambito di questa ed altre operazioni. Tra i servizi infine anche un focus sui disagi che incontrano migliaia di persone nel prendere un volo.

Francesco Somma

