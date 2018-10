Calciomercato Milan, l’ex DS conferma: “Il ritorno è possibile”

Calciomercato Milan – La sessione di mercato invernale non è ancora aperta, ma sono molte le voci che si rincorrono nelle ultime settimane. La dirigenza del Milan è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico calabrese Gennaro Gattuso. Il mercato riaprirà i battenti ad inizio gennaio 2019, ma Leonardo e Maldini sono già immersi in numerose trattative. Il primo colpo è da considerarsi praticamente già chiuso (stiamo parlando del brasiliano Paquetà) ma non è quello del brasiliano l’unico nome accostato alla squadra meneghina.

Non è assolutamente da escludere il possibile arrivo di Milinkovic-Savic in casa Milan. A preoccupare la dirigenza rossonera, però, non è certamente il rinnovo del centrocampista con i biancazzurri, piuttosto le possibili decisioni dell’UEFA in merito alla crisi economica-finanziaria rossonera. Oltre a quello del centrocampista serbo si rincorrono i nomi di altri importanti elementi che possono vestire la casacca rossonera, nomi che certamente porteranno alle stelle l’entusiasmo dei tifosi del club meneghino.

Calciomercato Milan, il ritorno di Ibrahimovic è possibile

Che quello del calciomercato sia uno dei periodi più amati ed attesi da parte dei tifosi di tutti i club è ormai cosa risaputa, e quando i nomi accostati alla propria squadra del cuore sono di questo calibro qui, l’entusiasmo cresce ancora di più. A lanciare la bomba, è l’ex dirigente di Napoli ed Atalanta, Pierpaolo Marino; intervenuto alla trasmissione Calcio&Mercato, l’ex uomo di De Laurentiis ha parlato del derby meneghino ma anche di calciomercato. Le parole di Marino sono di quelle davvero importanti, secondo l’uomo mercato, infatti, il Milan starebbe pensando seriamente al colpo mediatico.

Marino ha infatti riferito che il ritorno di Ibrahimovic al Milan è molto più probabile del possibile arrivo a Milano sponda Inter di Modric. Queste le sue parole: ”Lo svedese lo vedo al Milan mentre per l’Inter mi chiedo: che sia la volta buona di Nicolò Barella?”. Suggestione di mercato o reale interessa da parte dei rossoneri? Lo scopriremo nel giro di pochi mesi, ma c’è una certezza, i rapporti tra lo svedese ed il club rossonero sono sempre stati idilliaci e la possibilità di avere una attaccante di quel calibro in rosa, nonostante i 34 anni di età, potrebbe certamente fare la differenza ed aiutare il Milan a ritornare nell’Europa che conta.

