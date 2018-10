Calciomercato Milan, dopo Paquetà Leonardo prepara un colpo a sorpresa

Calciomercato Milan – Dopo aver chiuso il colpo Paquetà, i rossoneri continua a lavorare sul fronte calciomercato. Gli uomini del gruppo Elliot hanno dato carta bianca a Leonardo e Maldini, ed i due dirigenti rossoneri hanno intenzione di fare sul serio. Nonostante le voci degli ultimi giorni, relative al possibile nuovo “problema” con l’UEFA, il Milan non ha paura e continua a guardare con serenità alle occasioni di mercato.

Il brasiliano Paquetà è praticamente un giocatore del Milan, i rossoneri hanno bruciato la concorrenza di Real Madrid e Paris Saint-Germain, nelle ultime ore si era parlato anche di un interessamento da parte della Juventus, ma il discorso è ormai chiuso. Il “nuovo Kakà” sarà rossonero.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Milinkovic Savic

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Rai Sport’, la Juventus sarebbe fortemente intenzionata a puntare sul centrocampista serbo in forza alla Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Il ragazzo, fresco di rinnovo contrattuale con i biancocelesti, però, è ancora sul taccuino degli acquisti delle più importanti società del panorama calcistico europeo. Il calciomercato invernale difficilmente vedrà tra i calciatori con la valigia il giovane “tuttocampista” della Lazio, ma la prossima sessione di trasferimenti estiva, con ogni probabilità sarà importantissima.

Sul ragazzo c’è già stato l’interessamento del Milan, ma la Lazio aveva fatto muro con una richiesta di 130 milioni di euro circa. Respinti, nello scorso agosto, tutti gli attacchi di tutte le pretendenti. Oltre ai rossoneri, però, si registra anche l’interesse di Real Madrid e Juventus. La dirigenza bianconera, vorrebbe portare Milinkovic-Savic a Torino, affidandogli le chiavi del centrocampo, i bianconeri sembrano attualmente in pole position ed a facilitare l’acquisto del serbo potrebbe essere proprio l’addio a fine stagione di Miralem Pjanic, osservato speciale del Manchester United. Leonardo non ha alcuna intenzione di arrendersi, e lavora sotto traccia per convincere Milinkovic-Savic a vestire rossonero, provando ad anticipare le altre pretendenti. Il trasferimento del calciatore, però, dipenderà non soltanto dalla concorrenza e dalla decisione della Lazio, ma anche da quelle che saranno le sanzioni in arrivo dall’Uefa in tema di Fair Play Finanziario.

