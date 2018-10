Leopolda 2018: programma, streaming e date. Quando parla Renzi

Nona edizione della tre giorni ideata dall’ex premier Matteo Renzi. La Leopolda 2018 prende il titolo da una pietra miliare del cinema ovvero Ritorno al Futuro. In questa tre giorni circa 50 i tavoli di proposte per rilanciare l’alternativa. Tra i presenti Marco Minniti ma non Zingaretti. Vediamo qual è il programma, come vedere la conferenza in streaming e quali sono le date.

Leopolda 2018: di cosa si parlerà?

Si parlerà di futuro, della costruzione di una nuova alternativa politica e non di congresso Dem. La prima operazione da fare sarà quella di lanciare Comitati Civici anti-governo in tutta Italia. La scelta del nome l’ha spiegata bene l’ex segretario Matteo Renzi. Renzi ha affermato che di un “Ritorno al Futuro” ne ha bisogno ognuno di noi ma soprattutto l’Italia. Alla Kermesse troviamo anche la presenza della DeLorean DMC-12. Ci sarà più spazio nel corso della tre giorni agli interventi “del popolo” riducendo al minimo la durata di quelli dei big a massimo 5 minuti. Una convention rinnovata che, afferma Renzi, “non è un appuntamento del PD”.

Leopolda 2018: il talk show di Renzi e i temi dei vari giorni

Prima serata dedicata agli Under 30, ci sarà una introduzione sull’economia passata, presente e futura sul nostro paese. Dalle ore 22.30 alle 24.00 ci saranno trenta tavoli di lavoro coordinati da giovani Under 30 affiancati dai Parlamentari. Il sabato inizia alle ore 9.30, giornata dedicata agli amministratori in quota Dem con l’evento di giornata che prevede la presenza di cinquanta tavoli di “proposte e discussioni”. Novità assoluto di questa nona edizione è un talk-show condotto da Renzi che avrà come ospiti Roberto Cingolani dell’Istituto italiano di Tecnologia di Genova. Le due giornaliste Rula Jebreal e Federica Angeli saranno anche esse ospiti di Renzi e il virologo Roberto Burioni. Un quinto ospite verrà invece svelato sabato.

Francesco Somma

