Gilberto Benetton: moglie, figli e patrimonio. Chi era il manager

Muore uno degli storici fondatori del gruppo Benetton, nato nel 1965 dall’idea dei fratelli Luciano, Giuliano e Carlo. Gilberto viveva una già difficile situazione di salute, si è spento all’età di 77 anni. Ma chi era il Manger, a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo.

Gilberto Benetton: le origini e la carriera

Gilberto nasce a Treviso il 19 giugno 1941, con un patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi di dollari secondo la rivista Forbes era il 12° uomo più ricco d’Italia e il 736° al mondo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto cariche apicali molto importanti tra le quali, vicepresidente Edizione Srl, è stato consigliere del gruppo Benetton di Atlantia, era anche l’unico della famiglia a fare parte del cda di Atlantia. È stato inoltre consigliere del gruppo Mediobanca, Pirelli e Allianz. Il manager aveva raggiunto anche un buon successo nel campo sportivo, era stato infatti inserito nella classifica italiana della Basket Hall of Fame per i successi raggiunti dalla Benetton Pallacanestro Treviso. L’apice della sua carriera lo aveva raggiunto con la chiusura dell’accordo Atlantia – Abertis che aveva lanciato ancora di più a livello internazionale il gruppo. Gli ultimi mesi però non sono stati per nulla rosei, prima la morte del fratello minore Carlo, poi la tragedia del Ponte Morandi.

Gilberto Benetton: le onorificenze e il cordoglio delle autorità

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia ha affermato che con la morte di Gilberto se ne va un modello diverso di imprenditoria, un modello che per molti aspetti è il Made in Veneto. Rivoluzionario nel modo di intendere marketing e vendite ha creato un nuovo linguaggio pubblicitario. Anche Confindustria Veneto esprime parole di cordoglio per la scomparsa del manager attraverso il suo presidente Matteo Zoppas. Zoppas afferma che Gilberto Benetton non solo ha reso grande il Veneto ma anche l’Italia con la sua ampiezza di vedute e con la sua capacità di internazionalizzare qualsiasi tipo di brand. Nel corso della sua vita Gilberto ha ricevuto diverse onorificenze tra le quali: Cavaliere del Lavoro il 30 maggio 2002, Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore il 16 novembre 2011 e la Stella d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre 2013.

Francesco Somma

