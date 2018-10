Infortunio Mandzukic : ecco i tempi di recupero dell’attaccante

Infortunio Mandzukic : Suona l’allarme dall’infermeria della Juventus. Dopo il ko di Khedira delle scorse settimane, la Juventus, in vista del match di stasera contro il Manchester United, dovrà fare a meno anche di Emre Can e Mario Mandzukic. Come noto, il centrocampista tedesco, ex Liverpool, si sottoporrà ad alcuni accertamenti per la presenza di un nodulo tiroideo.

Infortunio Mandzukic, ecco quanto starà lontano dai campi di gioco

Tempi di recupero da valutare, ma lo stesso Allegri in conferenza stampa è stato piuttosto chiaro e fiducioso: “Emre Can tornerà presto”. Oltre ad Emre Can, va segnalato anche il ko di Mario Mandzukic, il quale ha alzato bandiera bianca dopo una distorsione alla caviglia nell’ultimo allenamento prima della partenza per Manchester. Ko alla caviglia sinistra e tempi di recupero da valutare. Le prime indiscrezioni parlano di un ko di circa 15 giorni.

Caduta di stile dello United: la Juventus diventa Rubentus

Stasera i bianconeri saranno chiamati alla prova del nove contro il Manchester United. Grande cornice all’Old Trafford, ma balza all’occhio la clamorosa caduta di stile da parte del club inglese, il quale, nel proprio sito internet ufficiale, ha definito la Juventus con il termine Rubentus. Un termine associato alle vecchie vicende di Calciopoli, utilizzato spesso dalle compagini antagoniste dei bianconeri. Lo United ha spiegato anche il significato del nomignolo: “Rubentus deriva da rubare, nome nato dallo scandalo di Calciopoli”. Insomma, non di certo un’uscita in grande stile da parte dello United, ma la sensazione è che il club inglese abbia riportato il tutto in buona fede non conoscendo esattamente il vero significato del termine, o meglio ancora, non conoscendo la vera origine del termine, nato tra le tifoserie avversarie della Juventus, e non di certo in un contesto ufficiale come in un’ aula di tribunale.

