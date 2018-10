Metro Roma, crolla scala mobile: decine di tifosi CSKA feriti (VIDEO)

Metro Roma, stazione Repubblica crolla una scala mobile. Decine di tifosi del CSKA feriti, uno in codice rosso con il piede semi-amputato. Drammatiche le immagini che vi proponiamo a seguire: un gruppo molto numeroso di tifosi incappucciati riscende la scala mobile, che si accartoccia negli ultimi gradini. Le persone cadono a terra, si crea una calca incredibile. La scala scorre sempre più velocemente facendo cadere gli ultras uno addosso all’altro. Urla, pianti, fino all’arrivo dei soccorritori: polizia e 118 sul posto per dare soccorso ai numerosi feriti.

Non si conoscono ancora con certezza le cause dell’incidente. Secondo i primi riscontri il crollo sarebbe stato provocato dalle azioni degli ultras del CSKA, che avrebbero intonato cori saltando sulla scala. La Stazione Repubblica è stata chiusa e i treni continuano a circolare

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) October 23, 2018