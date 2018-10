Diretta Roma-CSKA Mosca: streaming, video gol e risultato – LIVE

Streaming e diretta TV, dove vedere la partita

Dopo tre settimane di assenza torna finalmente l’amata Champions League, che tra le tante sfide di questa 3a giornata della fase a gironi, propone anche l’interessante Roma-CSKA Mosca.

Questo è uno dei gironi finora più aperti, concluso dalla presenza di Real Madrid e Viktoria Plzen che contemporaneamente a questa partita si sfideranno in terra spagnola.

La Roma in due partite ha ottenuto 3 punti, frutto della sconfitta al Bernabeu contro i campioni in carica e della rotonda cinquina rifilata all’Olimpico al malcapitato Viktoria Plzen.

Il CSKA Mosca di punti ne ha invece raccolti 4, grazie al pareggio dell’esordio contro il Plzen in Repubblica Ceca e alla sorprendente vittoria casalinga nella scorsa giornata contro il Real.

L’ultima volta che i moscoviti sono passati dalle parti di Roma si son visti rifilare ben cinque gol (segnandone solo uno) durante la fase a gironi della Champions League 2014/2015. Nel match di ritorno il risultato si fermò sull’1-1.

Visto cosa è accaduto ad inizio ottobre, questo match potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Il fattore campo dovrebbe agevolare la Roma, che vincendo entrerebbe sicuramente tra le prime due squadre del girone. Anche i bookmakers sono di questo avviso e danno i giallorossi capitolini più che favoriti.

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Mosca

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, N’Zonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Di Francesco

CSKA MOSCA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Becão, Chernov, Nababkin; Bijol, Akhmetov; Vlašić, Dzagoev, Oblyakov; Chalov

Allenatore: Goncharenko

Dove vedere in tv e streaming Roma-CSKA Mosca

La partita fra Roma e CSKA Mosca verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su uno dei canali Sky Sport (ancora da definire) e in streaming sui portali Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

