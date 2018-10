Governo ultime notizie: Legge di Bilancio non cambia, cosa succede ora

La linea diretta Roma-Bruxelles diventa sempre più calda. Dopo il “no” della Commissione alla legge di bilancio, è arrivata la risposta – pressoché immediata – del governo italiano. L’esecutivo non vuole far marcia indietro. Vediamo, passo dopo passo, cosa è successo e cosa potrebbe succedere.

Governo ultime notizie: il netto “no” da Bruxelles fa schizzare lo spread. I vicepremier in trincea

La bocciatura arrivata dalla Commissione – già preannunciata, in maniera non proprio velata, da Pierre Moscovici – ha fatto schizzare il differenziare tra BTP italiani e Bund tedeschi, toccando i 315 punti base. Nonostante il niet della Commissione, quest’ultima continua a mantenere un dialogo con il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, considerato come interlocutore credibile e legittimo.

La risposta dei due vice-premier non è tardata ad arrivare, ed entrambi hanno utilizzato toni forti nei confronti della tecnocrazia comunitaria. Di Maio afferma di non essere sorpreso da questa bocciatura, in quanto “è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles”. Conclude, affermando: “Sappiamo di essere l’ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli ‘esperti’ pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo.”

Secondo Salvini – ieri a Bucarest per una missione istituzionale -, la prima bocciatura sulla legge di bilancio è un attacco diretto al popolo italiano, piuttosto che all’esecutivo.

Governo ultime notizie: cosa succede adesso?

Il premier Giuseppe Conte ha già assicurato che non cambierà nulla nell’attuale legge di bilancio e nessun documento aggiornato sarà presentato alla Commissione. Dal momento della bocciatura, il governo avrebbe a disposizione tre settimane per portare in esame una legge di bilancio aggiornata.

Se il governo si manterrà sulle sue posizioni, si aprirà – con buona probabilità – una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per disavanzo eccessivo. Dombrovskis e Moscovici si dicono comunque ottimisti e che si riuscirà a trovare un punto d’incontro. Per Dombrovskis, “c’è tempo per un dialogo intenso che verrà portato avanti in modo costruttivo con le autorità italiane”

