Juventus a lavoro alla Continassa: si pensa già all’Empoli, out Mandzukic

Juventus – Dopo la vittoria nel match di martedì sera contro il Manchester United, la Juventus ha ripreso i lavori alla Continassa in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli. Lavoro ed esercizi di scarico per chi ha giocato ieri, mentre saranno da valutare le condizioni di Mario Mandzukic, alle prese con una distorsione alla caviglia. Da capire l’entità dell’infortunio e i potenziali tempi di recupero.

Come detto, da valutare anche Emre Can: il tedesco è volato in Germania per ulteriori accertamenti per un nodulo alla tiroide. Per quel che riguarda Khedira, invece, il centrocampista potrebbe riaggregarsi al gruppo dopo la sfida contro l’Empoli in programma sabato 27 ottobre.

Juventus, out anche Mandzukic

Neanche il tempo di staccare la spina che Allegri dovrà già pensare alla formazione anti Empoli. Possibile la conferma del 4-3-3. In porta potrebbe esser giunto il momento di Perin, mentre in difesa non è escluso che uno tra Bonucci e Chiellini possa riposare, al loro posto uno tra Benatia e Rugani. In difesa possibile chance anche per De Sciglio. Scelte obbligate a centrocampo, dove gli infortuni di Emre Can e Khedira costringeranno Allegri ad affidarsi ancora a Bentancur in posizione di mezz’ala.

Il centrocampista uruguaiano, anche nel match di ieri sera, ha mostrato grande qualità, ma soprattutto grande temperamento. Allegri continua a credere in lui e il giovane talento continua rispondere presente. In attacco, considerata la quasi certa assenza di Mandzukic, resta forte il ballottaggio tra Dybala-Bernardeschi. Cuadrado dovrebbe partire dalla panchina, anche se potrebbe rilevare Cancelo nel ruolo di terzino destro. Quasi certo della panchina anche Douglas Costa, il quale sarà sicuramente chiamato in causa nella ripresa per cercare di dare il solito strappo letale a gara in corso.

