Juventus News, è l’anno giusto? Bianconeri famelici, CR7 trascinatore

Juventus News – Il match di ieri sera ha evidenziato una Juventus matura, compatta e ben organizzata in tutti i reparti. Bianconeri devastanti contro un Manchester United leggermente disordinato e figlio di troppi errori difensivi e in ripartenza. Ha vinto la Juve grazie ad un gol di Dybala, il 4° in questa edizione della Champions League. La Joya, quest’anno, sembrerebbe gradire maggiormente i palcoscenici europei piuttosto che il campionato.

Leggi anche: Diretta Empoli-Juventus: streaming, video gol e risultato

Una Juve compatta e famelica: sarà questo l’anno giusto per mettere definitivamente le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie? Se lo chiedono in tanti, ma la sensazione è che i bianconeri abbiano acquisito una maturità totale in ogni reparto del campo. Difesa bunker e attacco stellare. Lo stesso Mourinho, a fine gara, ha sottolineato: “Bonucci e Chiellini sono eccezionali”. Servirà mantenere la calma e continuare a lavora con il massimo impegno.

Juventus news, CR7 guida i bianconeri verso la Champions

Inutile fare programmi, si sa: la Champions League è una manifestazione molto atipica, la quale vive di momenti, situazioni e occasioni. Tutto potrebbe dipendere da come la Juventus arriverà nei mesi cruciali della manifestazione. È chiaro che la presenza di Cristiano Ronaldo abbia arricchito l’attacco bianconero, ma non solo a livello tecnico-qualitativo, ma soprattutto a livello di convinzione e personalità.

Leggi anche: Riecco Marcelo: si può chiudere a Gennaio

Martedì la Juventus ha mostrato gli artigli, mettendo all’angolo la squadra di Mourinho per tutto il primo tempo e sapendo soffrire nella ripresa. Va sottolineato che Allegri ha dovuto fare a meno di Emre Can, un giocatore capace di spezzare il gioco, dar respiro alla manovra e imbastire l’azione grazie alla sua grande completezza e fisicità. Un giocatore totale e fondamentale specialmente in chiave europea. Quali saranno i suoi tempi di recupero? Nei prossimi giorni sono attese nuove novità. Il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per valutare il nodulo alla tiroide, la sensazione è che il tedesco potrà far ritorno in campo dopo il match di campionato contro l’Empoli.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM