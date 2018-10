Calciomercato Juventus, riecco Marcelo: si può chiudere a Gennaio

Calciomercato Juventus – Un amore nato in estate, ma poi svanito sotto i raggi del sole estivo. Marcelo ha più volte strizzato l’occhio alla Juventus, ma senza alcun ritorno in chiave mercato. Ora via al nuovo accostamento in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Come riportato dall’odierna edizione di TuttoSport, il terzino brasiliano avrebbe chiesto la cessione immediata già dal prossimo gennaio. Un addio che potrebbe concretizzarsi anche a causa del periodo disastroso in casa Real Madrid. Marcelo avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi in bianconero per riabbracciare il suo amico Cristiano Ronaldo. Florentino Perez, dal canto suo, non sembrerebbe esser intenzionato a concedere sconti: 50-60 milioni la valutazione del terzino brasiliano, prendere o lasciare.

Calciomercato Juventus: il piano di Paratici per Marcelo legato ad Alex Sandro

La Juve osserva interessata l’evolversi della situazione, ma va specificato un aspetto fondamentale: Marcelo non rappresenta una priorità assoluta. Il giocatore del Real Madrid è un profilo ovviamente interessante, ma che potrebbe concretizzarsi solamente in caso di addio ad Alex Sandro. L’ex Porto, corteggiato a lungo dal PSG, potrebbe esser sacrificato per arrivare a Marcelo. Affare davvero possibile? Sì, tutto dipenderà dalla potenziale offerta che il PSG potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia per Alex Sandro. Il terzino bianconero, in trattativa per il rinnovo contrattuale, lascerebbe la Juventus solamente dinanzi ad un’offerta cash da 50-60 milioni di euro, guarda a caso la stessa cifra richiesta da Florentino Perez per liberare Marcelo.

Tanti i punti interrogativi in casa Juve: Marcelo arricchirebbe la corsia mancina di qualità ed esperienza, senza contare l’intesa già consolidata con Cristiano Ronaldo, questi i punti a favore. Tuttavia, l’eta del difensore brasiliano, prossimo ai 31 anni nel 2019, potrebbe frenare l’entusiasmo di Paratici e della dirigenza juventina. 50-60 milioni per un giocatore classe ’88 potrebbe essere controproducente in ottica futura.

