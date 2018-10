Premier League 2018/19, 9a giornata: pari tra Sarri e Mou, goleada City

In questo turno di Premier League si è giocato un big match di assoluto valore, quello tra Chelsea e Manchester United, con un siparietto alquanto infelice nel finale, tra Mourinho e un collaboratore della panchina di Sarri. Prosegue la camminata instancabile di City e Liverpool, con l’Arsenal che si dimostra una delle squadre più in forma del campionato, con l’ennesima vittoria raggiunta. Vediamo di seguito le partite di questa 9a giornata di Premier League

Premier League 2018/19, 9a giornata: i risultati

Chelsea 2-2 Manchester United: big match di inizio turno ricco di azioni e di spettacolo, soprattutto nel finale, sia per risultato che per quanto riguarda le due panchine. Reti di Rudiger, Barkley e Martial (2)

Bournemouth 0-0 Southampton: partita a reti bianche quella del Bournemouth e dei Saints, poche grandi occasioni e un risultato che accontenta entrambe le parti.

Cardiff 4-2 Fulham: continua il periodo nero del Fulham, con la squadra casalinga che si aggiudica 3 punti importanti in chiave salvezza. Rete di Murphy, Reid, Paterson e Harris; reti di Schurrle e Sessegnon

Wolverhampton 0-2 Watford: vittoria esterna per il Watford, che ha conquistato la vittoria in un campo non facile portandosi subito in vantaggio. Reti di Capoue e Pereira

Newcastle 0-1 Brighton: vittoria sofferta per il Brighton, arrivata nel corso del primo tempo, conseguentemente è stato tutto un gioco di difesa del risultato. Rete di Kayal

Premier League 2018/19, 9a giornata: goleada Guardiola, prosegue la corsa dell’Arsenal

West Ham 0-1 Tottenham: vittoria esterna per gli uomini di Pochettino, dopo una partita dominata sul piano del gioco. Rete di Lamela

Manchester City 5-0 Burnley: dimostrazione di forza di Guardiola, il quale ha annichilito totalmente la squadra avversaria con un passivo di ben cinque reti. Reti di Aguero, Silva, Fernandinho, Mahrez e Sanè.

Huddersfield 0-1 Liverpool: vittoria importante per i Reds, i quali rimangono ancora in corsa per il primo posto. Rete di Salah

Everton 2-0 Crystal Palace: arrivata nel finale la vittoria casalinga per i T ,i quali pian piano stano guadagnando posizioni in classifica. Reti di Calvert-Lewin e Tosun

Arsenal 3-1 Leicester: continua lo straordinario momento di forma dei Gunners, i quali ora mantengono la quarta posizione. Reti di Ozil, Aubameyang (2) e Bellerìn (autogol)

Premier League 2018/19, 9a giornata: la classifica

Manchester City 23

Liverpool 23

Chelsea 21

Arsenal 21

Tottenham 21

Bournemouth 17

Watford 16

Everton 15

Wolverhampton 15

Manchester United 14

Leicester 12

Brighton 11

Burnley 8

West Ham 7

Crystal Palace 7

Southampton 6

Cardiff 5

Fulham 5

Huddersfield 3

Newcastle 2

Premier League 2018/19, 9a giornata: calendario 10a giornata

Brighton-Wolverhampton

Fulham-Bournemouth

Liverpool-Cardiff City

Southampton-Newcastle

Watford-Huddersfield

Leicester-West Ham

Burnley-Chelsea

Crystal Palace-Arsenal

Manchester United-Everton

Tottenham-Manchester City

