Diretta Milan-Betis: streaming, video gol e risultato – LIVE

Dopo la Champions League torna anche l’Europa League, che vedrà disputarsi la 3a giornata della fase a gironi 2018/2019. Milan-Betis è uno dei match sicuramente più importanti ed interessanti di questo giovedì, valido per il girone F.

Il Milan ha bisogno di riprendersi dopo la bruciante sconfitta pattuita nel derby di domenica scorsa all’ultimo respiro; sono stati giorni ricchi di polemiche che hanno visto in Gattuso la vittima sacrificale. Fin qui i rossoneri guidano il raggruppamento a punteggio pieno, dopo aver vinto contro Dudelange ed Olympiakos.

Il Betis è reduce dalla sconfitta casalinga di Liga contro il Real Valladolid e ha bisogno di fare punti per restare tra le prime due del gruppo, posizioni valide per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Fin qui il cammino degli spagnoli nella competizione è stato contrassegnato dal pareggio contro l’Olympiakos e la vittoria contro il Dudelange.

Il match appare, almeno sulla carta, molto aperto, visto il bisogno di entrambe di riprendersi e allungare in classifica.

I bookmakers danno per ampi favoriti i padroni di casa. La vittoria del Milan è infatti quotata tra l’1.80 e l’1.90, il pareggio tra il 3.50 e il 3.70 e la vittoria del Betis tra il 4.15 e il 4.60.

Le probabili formazioni di Milan-Betis

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini

Allenatore: Gattuso

BETIS (3-4-2-1): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Guerrero, Canales, Lo Celso, Junior Firpo; Joaquin, Boudebouz; Loren Moron

Allenatore: Setién

Dove vedere in tv e streaming Milan-Betis

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Calcio d’inizio previsto per giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 18:55 allo stadio San Siro.

