Xiaomi Mi Mix 3 : scheda tecnica, recensione, prezzo e uscita in Italia

Xiaomi Mi Mix 3 è stato ufficializzato poche ore fa nel corso di un evento speciale organizzato dal brand cinese a Pechino. Caratteristiche tecniche da urlo, una scheda che grida al miracolo ad un prezzo tre volte inferiore rispetto a quello dei principali competitors. A saltare all’occhio è anzitutto la fotocamera anteriore con sistema a scorrimento, che segna l’abbandono di Xiaomi all’odiatissimo notch. Una meccanica interessantissima, che non vediamo l’ora di mettere alla prova. Ecco le specifiche tecniche del nuoto flagship di Xiaomi:

Xiaomi Mi Mix 3, la scheda tecnica

Generali

Marca: Xiaomi

Modello: Xiaomi Mi Mix 3

Colorazioni: Onyx Black, Jade Green e Sapphire Blue.

Dimensioni

Altezza: 157.89 mm

Larghezza: 74,69 mm

Spessore: 8,46 mm

Peso: 218 grammi

Display

Dimensioni: 6,39 pollici

Colori: 16,7 milioni

Tipologia Pannello: Amoled Full HD+

Risoluzione: 1080 x 2340 pixel – 403 PPI

Form Factor: 19,5:9

Protezione: Gorilla Glass

Hardware & Software

Chipset : Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 845

Processore: Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Gpu: Adreno 630

Sistema operativo d’uscita: Android 8.1 Oreo

Memoria Ram: 6/8/10 GB

Memoria interna: 128/256/512 GB

Espandibilità memoria interna: NO

Dual Sim: SI

Batteria al litio: 3850 mAh

Ricarica wireless: SI

Fotocamere

Doppia fotocamera posteriore : Doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12 megapixel – apertura f/1.8, pixel da 1,4 micro e Dual Pixel Autofocus ; Sensore secondario da 12 megapixel con apertura f/2.4 e zoom ottico stabilizzato

Fotocamera anteriore: Sensore Principale Sony IMX576 da 24MP – Secondo sensore da 2MP megapixel

Sensori

Accelerometro: SI

Prossimità: SI

Barometro: SI

Bussola: SI

Giroscopio: SI

Impronta digitale: SI (posteriore)

Connettività

Rete: Gprs, Edge, Umts, Hsdpa, Hsupa, Hspa+, Lte

Wi-fi: 802.11 b/g/n/ac

Bluetooth: 5.0, A2DP, aptX HD, LE

Gps: Si, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

USB: Type-C reversible

NFC: Si

Radio FM: No

Jack cuffie: No (Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato – Adattatore per cuffie da tipo C a 3,5 mm)

Xiaomi Mi Mix 3, prezzo e uscita in Italia

Xiaomi Mi Mix 3 sarà in vendita nel mercato cinese a partire dal 1 di Novembre (pre-ordini a partire da oggi). Nel mese di Gennaio 2019 dovrebbe arrivare anche in Italia.

Il prezzo di commercializzazione è la ciliegina sulla torta: si parte dai 415 euro (al cambio) nella versione base da 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna, fino ad arrivare ai 630 euro nella versione da 10 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi Mi Mix 3, la recensione

Xiaomi Mi Mix 3 non è stato ancora recensito dalle principali testate di settore e dai divulgatori informatici italiani, essendo ancora non ufficialmente distribuito nel vecchio continente. Su youtube iniziano però ad arrivare i primi unboxing dei recensori cinesi:

