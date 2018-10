Inter, Marotta sempre più vicino: definita la rescissione con la Juve

Inter, Beppe Marotta ha definito in queste ore la rescissione contrattuale con la Juventus e dunque potrebbe firmare per qualsiasi altra società in ogni momento. La società meneghina è in pole e la trattativa tra i nerazzurri e l’ex Juventus procede molto spedita, al punto da potere essere formalizzata già nelle prossime ore.

Dopo l’addio definitivo al club bianconero, ufficializzato anche sui canali social della società bianconera, l’ex amministratore delegato è pronto dunque ad una nuova esperienza. Con i nerazzurri che, subito dopo le prime notizie di addio dalla Juventus hanno immediatamente avviato i contatti col forte dirigente per cercare di convincerlo ad un trasferimento a Milano.

Inter: piccola frenata per Marotta, ma la trattativa non sembra in discussione

Tutto ciò con la regia di Steven Zhang, ormai prossimo Presidente dell’Inter nonchè figlio del patron Zhang Jindong. Come riportato da tuttomercatoweb: “Suning si è dimostrata disponibile sin da subito a trattare con l’ex amministratore delegato della Juventus. Nonostante il presunto coinvolgimento in Report abbia leggermente ritardato le mosse. Marotta però si sente tranquillo, al di là delle intercettazioni emerse. Doveva essere convinto anche Zhang, soprattutto per una presenza – in dirigenza – ben nutrita, da Antonello a Gardini, fino ad arrivare ad Ausilio“.

Non si conosceranno mai, con ogni probabilità, i motivi che hanno portato alla separazione tra i bianconeri e Marotta, poche settimane fa premiato come miglior dirigente europeo. Un riconoscimento senza dubbio prestigioso che ha incrementato ancora di più l’incredulità per tale rottura. Ancora da definire i dettagli tra le parti e soprattutto il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex dirigente tra le altre anche della Sampdoria. Secondo le indiscrezioni Marotta ricoprirà l’incarico di Direttore Generale, ma non è da escludere che possa essere investito della carica di Amministratore Delegato insieme ad Alessandro Antonello.

