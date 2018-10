Dove vedere Atlético Madrid-Real Sociedad in diretta streaming e in TV

Confronto tra due squadre divise da soli 4 punti, Atletico Madrid-Real Sociedad è valida per la decima giornata della Liga. L’Atletico con 16 punti è quinto, avendo vinto 4 partite, pareggiate 4 e persa 1. La Real Sociedad ha vinto 3 partite e sono 3 anche i pareggi e le sconfitte. Questo ha determinato la sua nona posizione con 12 punti. Lo scorso turno i colchoneros hanno impattato 1-1 con il Villarreal. Pareggio alla nona anche per la squadra di San Sebastián: 0-0 con il Girona.

L’Atlético dallo 0-4 di Dortmund alla Liga

El Cholo Simeone attende Atlético Madrid-Real Sociedad dopo il terrificante 0-4 rimediato a Dortmund in Champions League. Nella Liga, i colchoneros vantano una striscia importante di risultati positivi e affrontano i loro avversari con i favori del pronostico. L’Atlético deve vincere se vuole restare ai piani alti della classifica e lottare per il titolo. E in effetti i biancorossi possono sfruttare il fatto che quest’anno nella Liga non vi sia un netta dominatrice (il Barça capolista è a soli 2 punti) per conquistare quel titolo di Campioni di Spagna che manca dalla stagione 2013/2014. Occhi puntati domani su Santiago Arias, laterale destro colombiano che farà il suo debutto come titolare nella Liga al posto dello squalificato Juanfran.

Real Sociedad: obiettivo Europa League

Non sarà una partita facile, Atlético Madrid-Real Sociedad per gli ospiti. Non solo per il valore del team biancorosso, ma anche perché l’Atlético vorrà rifarsi dopo la severa sconfitta di Dortmund. Lo sa bene Asier Garitano, tecnico Realista. Nulla deve essere lasciato all’improvvisazione. A confortare la Real Sociedad, il fatto di essere una squadra da trasferta: dei suoi 12 punti, ben 10 sono stati conquistati lontano dalle mura amiche. Per affrontare i biancorossi, il tecnico ha posto particolare attenzione alle azioni a palla ferma: il successo in queste azioni (punizioni, corner…) potrebbe modificare gli equilibri della partita del Wanda Metropolitano.

Probabili formazioni di Atlético Madrid-Real Sociedad

Diego Simeone, tecnico colchonero, per Atlético Madrid-Real Sociedad dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Juanfran e ha il dubbio sulle condizioni di Gimenez. Spazio al debutto liguero come titolare a Santiago Arias. Asier Garritano, allenatore della Real, per la trasferta di Madrid ha in mente alcune novità, come Willian José. Dovrebbe tornare anche Theo Hernández dopo 4 giornate di squalifica.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak – Godín, Filipe, Lucas, Arias; -Koke, Rodri, Saúl, Lemar – Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Diego Simeone

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Rulli – Theo, Gorosabel, Aritz, Navas – Illarramendi, Zubeldia – Pardo, Sandro, Oyarzábal – Willian José.

Dove vedere Atlético Madrid-Real Sociedad

Atlético Madrid-Real Sociedad è prevista per sabato 27 Ottobre 2018. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a opera dell’arbitro Mateu Lahoz di Valencia. Ospiterà il confronto lo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. La Liga quest’anno è un’esclusiva DAZN. Sarà quindi la piattaforma del gruppo Perform a trasmettere l’incontro di sabato sera, che sarà disponibile solo in streaming sui dispositivi mobili e le Smart TV. Ricordiamo che il ticket DAZN è di 9,99 euro al mese con un mese di prova gratuito.

Foto di copertina: Fernandopascullo (CC-BY-SA via Wikimedia Commons)