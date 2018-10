Calciomercato Juventus, bye bye Marcelo: Alex Sandro rinnova

Calciomercato Juventus – Dopo il gol nell’ultimo match di Champion League, il messaggio è stato chiaro e immediato: Marcelo ha voglia di sposare ancora a lungo i colori del Real Madrid. Un matrimonio pronto ad essere confermato nonostante il continuo pressing della Juventus. Un gol che ha rilanciato il feeling totale tra il terzino e il Real Madrid. Gol e poi indice puntato sullo stemma madrileno come per sottolineare un chiaro messaggio: “E’ qui che voglio stare”. La Juve, dal canto suo, ha sempre evidenziato la sua voglia di metter le mani sul difensore brasiliano, ma solo dinanzi ad un’ottima opportunità. Marcelo non rappresenta, né rappresenterà mai una priorità per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, rinnovo Alex Sandro e aggiornamenti Pogba

Sfumato quasi ufficialmente Marcelo, la Juventus concentrerà le sue attenzioni sul rinnovo di Alex Sandro. L’ex Porto rappresenterà il futuro della corsia mancina bianconera, anche se, tutto dipenderà dalla prossima sessione di mercato. Paratici potrebbe decidere di rinnovare il contratto del terzino per evitare di perderlo poi ad una cifre relativamente bassa con un contratto prossimo alla scadenza. La sensazione è che la società bianconera sarà pronta ad ascoltare le offerte.

Il PSG osserva interessato e si prepara al potenziale affondo. La Juventus valuta Alex Sandro circa 50 milioni di euro. Paratici sarebbe disposto ad offrire un rinnovo al giocatore sulla base di 4 milioni di euro annuali, mente il terzino starebbe spingendo per una richiesta da circa 5 milioni.

Non solo rinnovo di Alex Sandro, la Juventus continua a monitorare attentamente anche l’evoluzione del potenziale affare Pogba. Il francese continua a strizzare l’occhio alla Vecchia Signora, ma tutto dipenderà dal destino incrociato di Mourinho. Di fatto il rapporto con l’allenatore portoghese non sarebbe dei migliori, e Pogba sarebbe pronto a riabbracciare i colori bianconeri anche nell’immediato.

