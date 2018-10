Inter News, contro la Lazio novità di formazione per Spalletti e Inzaghi

Inter News – I nerazzurri di Luciano Spalletti si preparano ad affrontare la Lazio nel posticipo di lunedì sera. Il tecnico di Certaldo potrebbe optare per diverse novità di formazione, così come Inzaghi. Contro i biancocelesti, l’ex Roma dovrebbe schierare Matias Vecino nel ruolo di trequartista con Roberto Gagliardini in mediana accanto a Marcelo Brozovic. Sarà ovviamente assente Radja Nainggolan con Borja Valero in panchina in favore dell’ex Atalanta.

Novità anche in difesa rispetto a Barcellona-Inter di mercoledì con Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij e Dalbert Henrique che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto al posto di Danilo D’Ambrosio, Joao Miranda e Kwadwo Asamoah. Questa la probabile formazione dell’Inter, con il consueto 4-2-3-1: Handanovic tra i pali, Vrsaljko, l’ex de Vrij, Skriniar e Dalbert in difesa; Gagliardini e Brozovic in mediana; Politano, Vecino, Perisic alle spalle di Icardi.

Inter News, Spalletti e Inzaghi con qualche difficoltà di formazione

Dopo la vittoria di ieri contro il Marsiglia in Europa League, i biancocelesti hanno fatto ritorno a Roma nella notte fra il 25 e il 26 ottobre. La Lazio pensa già al big match contro l’Inter allo stadio Olimpico.

La ripresa degli allenamenti è stata fissata questa mattina presso il centro sportivo di Formello: seduta di scarico consueta per chi ha giocato al Velodrome, mentre gli altri hanno lavorato in campo. Assente Lucas Leiva, con il centrocampista che giovedì 25 è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un risentimento all’adduttore destro e svolgerà i controlli strumentali domenica, praticamente alla vigilia della gara.

Leggi anche: Inter, sguardo al futuro. Tra rinnovi, nuovo presidente e fatturato record

L’ex Liverpool è a forte rischio per la sfida contro i nerazzurri, soprattutto se il problema muscolare dovesse rivelarsi una contrattura. Simone Inzaghi spera almeno di recuperare Badelj, fermo anche lui per una contrattura alla coscia ma tornato ad allenarsi nei giorni scorsi. Il croato ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo: le sensazioni che filtrano sono buone, come per quelle per il rientro di Durmisi. L’esterno si è allenato ancora una volta con il tutore per la lussazione al gomito, ma dovrebbe rientrare tra i convocati dopo quasi un mese di stop.

