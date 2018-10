Fantacalcio 2019, i probabili schieramenti della 10a giornata di Serie A

In questa 10a giornata di campionato (e di Fantacalcio), dopo l’EL, troviamo alcune assenze. Di conseguenza, vi saranno molti allenatori che faranno il cosiddetto turnover, a danno dei fantallenatori che hanno puntato su determinati giocatori. Gli indisponibili sono vari, tanto per citarne qualcuno: Mandzukic, Florenzi, Gollini, Insigne, Nainggolan. Di seguito, ecco i probabili schieramenti di questo turno.

Fantacalcio 2019, probabili schieramenti Serie A: ecco i probabili schieramenti

Milan-Sampdoria: Calhanoglu non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Castillejo, a meno che Gattuso non voglia utilizzare il 4-4-2 impiegando di conseguenza Cutrone; Biglia di nuovo confermato insieme a Kessiè. Nei blucerchiati, invece, duello tra Ramirez e Saponara, difesa condotta da Tonelli e Andersen.

Lazio-Inter: nella Lazio è da valutare Lucas Leiva, a causa di un fastidio muscolare riscontrato nella gara di Europa League; potrebbe essere confermato nuovamente Correa, stesso discorso per Marusic. Nell’Inter invece, sale la candidatura per Lautaro Martinez, dovrebbe tornare Gagliardini a centrocampo dal 1′; out Nainggolan e Perisic probabilmente, tutto ciò a vantaggio di Keita.

Napoli-Roma: nel Napoli rischia Insigne, appannaggio di Milik; mancata titolarità probabilmente anche per Albiol, dovrebbe invece tornare Zielinski. Nella Roma le condizioni di Florenzi non sono rassicuranti, stringono i denti De Rossi e Kolarov.

Fantacalcio 2019, probabili schieramenti Serie A: OUT Emre Can, conferma per Radu e Kouamè

Empoli-Juventus: nei toscani dovrebbe essere confermato Provedel tra i pali, panchina per La Gumina a vantaggio di Bennacer; nei bianconeri invece, possibile ballottaggio tra Alex Sandro e Cancelo, ai box Khedira ed Emre Can.

Torino-Fiorentina: nel Torino dovrebbe essere confermata la solita formazione, con Zaza accompagnato da Iago Falque; duello in fascia tra Berenguer e Aina. Nei toscani invece, solito tridente con Pjaca-Simeone-Chiesa, dovrebbe tornare Benassi a centrocampo.

Genoa-Udinese: Kouamè riconfermato per fare spazio a Piatek. Sulle fasce Pereira e Lazovic, ancora posto per Romero in difesa. Nella formazione friulana, centrocampo formato da Fofana e Mandragora, in porta salgono le quotazioni di Musso.

Fantacalcio 2019, probabili schieramenti Serie A: recuperato Srna, OK anche Boateng

Sassuolo-Bologna: tornato operativo Boateng, potrebbe partire titolare. In regia si giocano il posto Locatelli e Magnanelli; nei felsinei De Maio e Helander presenti, con Poli e Nagy a dirigere il centrocampo. OUT Mattiello.

Atalanta-Parma: Ilicic torna titolare, sarà sostenuto da Gomez e da uno tra Zapata e Barrow; Mancini sostituirà l’assente Masiello. Nel Parma ancora fuori Inglese, ci sarà Ceravolo dal 1′; regia diretta da Stulac, coadiuvato da Barillà e Rigoni.

Cagliari-Chievo: tornato disponibile Srna, cerca una maglia titolare assieme a Ionita; si vedrà ancora Pavoletti a guidare l’attacco. Nei clivensi confermata la difesa a 4 da Ventura, con Hetemaj a centrocampo e Stepinski sostenuto da Meggiorini.

SPAL-Frosinone: formazione spallina che si presenta con il dubbio Felipe, che potrebbe lasciare il posto a Bonifazi; Valdifiori non al meglio, ci sarà Schiattarella. Nei ciociari in dubbio Molinaro e Maiello, si candida Crisetig per una maglia da titolare.

