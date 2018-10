Calciomercato Inter, caccia al centrocampista: i nomi sul taccuino di Ausilio

Calciomercato Inter sempre attivissimo. Piero Ausilio lavora intensamente per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Roma potrebbe avere a gennaio qualche altra pedina dal mercato, specie nel reparto nevralgico del campo. Il sogno d’estate è stato Luka Modric. Il centrocampista croato possedeva quelle qualità che all’Inter ancora oggi mancano. La dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, dunque, è alla ricerca di un giocatore ‘alla Modric’ per colmare il vuoto a centrocampo.

Sono diversi i nomi sondati dal direttore Piero Ausilio, così come i profili visionati in diverse gare europee e sudamericane. Con l’entourage di Modric i contatti sono sempre attivi e l’Inter ha chiesto di essere informata su qualsiasi sviluppo relativo al numero 10 del Real, che tra l’altro non ha rinnovato il suo contratto con i blancos. I dirigenti nerazzurri hanno un altro vero e proprio sogno: Frenkie De Jong dell’Ajax, centrocampista che però ha una valutazione altissima, oltre 60 milioni.

Calciomercato Inter, diversi i nomi sul taccuino di Ausilio

Sul talento degli olandesi c’è anche l’interessamento di Barcellona, United e City. Una delle piste che stuzzica il diesse dell’Inter è quella legata a Jordan Veretout, play della Fiorentina, il cui percorso viene seguito con grande attenzione. Spalletti lo stima moltissimo ma convincere la Fiorentina a cederlo non è semplice. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è molto legato al club dei Della Valle. A meno di offerte clamorose, l’ex dell’Aston Villa difficilmente lascerà Firenze.

Sempre a centrocampo è ormai noto da tempo l’interesse per Nicolò Barella del Cagliari, con la sua valutazione che è lievitata dopo le ottime prestazioni e la convocazione in Nazionale. L’ultimo nome per l’Inter è Exequiel Palacios, del River, che vuole provare ad imporsi in Europa, sul quale c’è il Real Madrid che ha già chiesto informazioni. Ausilio e gli scout nerazzurri lo hanno già visionato e nelle prossime settimane è molto probabile che scatterà una nuova missione.

