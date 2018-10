Festival della scienza 2018 Genova: ospiti ed eventi in programma

La 16° edizione del Festival della Scienza 2018 è a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre. Punto di riferimento per la divulgazione scientifica, il Festival della Scienza è un’occasione di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. È uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

Organizzato nel centro della città di Genova, in più di quaranta location, il Festival della Scienza 2018 è un’esperienza per tutti. Un programma ricco di incontri, laboratori, spettacoli, ospiti e conferenze. il Festival si propone di raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, grazie proprio a eventi interattivi e trasversali.

Festival Scienza 2018 Genova: eventi in programma

Per 11 giorni la città di Genova sarà il luogo dove le “barriere fra scienze matematiche, naturali e umane, verranno abbattute e la ricerca si potrà toccare, vedere, capire senza confini”. È ciò che si legge sul sito alla voce “Cos’è il Festival della Scienza”. Un evento globale, che propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibattito scientifico. Il tema portante di quest’anno è Cambiamenti.

Il Festival della Scienza trasformerà per undici giorni il capoluogo ligure in un grande laboratorio a cielo aperto. Tanti gli spettacoli, i laboratori e gli incontri con grandi ospiti nazionali e internazionali. Interessanti e da non perdere le mostre, molte dedicate all’incontro tra arte e scienza, pensate per tutte le età.

Ai magazzini del Cotone (Porto Antico) due mostre adatte ai più piccoli: Animali vs Supereroi – Quando la realtà supera la fantasia. La mostra immerge il visitatore nei segreti degli adattamenti e dell’evoluzione animale, e contemporaneamente mostra come illustri fumettisti ispirandosi al mondo naturale abbiano saputo dare vita a incredibili supereroi con straordinari superpoteri. E, Diamo i numeri! Un viaggio in 3D fra dita, dadi e dati. Un’esposizione interattiva, piena di spunti e curiosità in 3D che condurrà i piccoli visitatori alla scoperta del mondo della matematica.

All’Acquario di Genova, invece, In a Changing Sea. Mare nero: denuncia ambientale e responsabilità civile, una mostra fotografica allestita con gli scatti di Giuseppe La Spada. Un percorso che invita a riflettere sull’emergenza globale dei rifiuti plastici gettati nei mari ed evidenzia l’allarmante contaminazione delle acque di Lipari e della Liguria, in particolare.

Eventi e ospiti del Festival della Scienza 2018 Genova

Il Festival della Scienza è un evento globale, strettamente legato al territorio che lo ospita. Il festival, con il suo carattere internazionale e la sua particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata, ogni anno, dà vita a collaborazioni con personalità e istituzioni di tutto il mondo. Protagonisti della giornata inaugurale del Festival della Scienza 2018 a Genova, nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, Alessio Figalli – matematico 34enne che si è aggiudicato il cosiddetto Premio Nobel della scienza dei numeri, la Medaglia Fields 2018 – e Elisa Resconi professoressa ordinaria alla Technical University of Munich.

Tantissimi ospiti e una varietà di argomenti nelle conferenze organizzate in occasione del Festival della Scienza a Genova. L’ematologo Lucio Luzzatto, nella conferenza Luca Cavalli-Sforza. Il pioniere della genetica delle popolazioni, racconterà la storia straordinaria del grande uomo-scienziato Luca Cavalli-Sforza (1922-2018), tra i principali genetisti del XX secolo, divenuto famoso per aver portato l’analisi genetica delle popolazioni umane nel nuovo millennio.

Michele Iester, Federico Mereta, Massimo Nicolò, Aldo Vagge discuteranno, nella conferenza Invecchiamento oculare e malattie della vista come, negli ultimi 20 anni, grazie al progresso tecnologico, sia avvenuta una rivoluzione epocale nella diagnosi e nella terapia delle più importanti malattie oculari. E ancora, cambiamenti climatici, futuro della robotica cognitiva; fake news; cyber security e cucina. Tutto tra le strade della città di Genova in occasione del Festival della Scienza 2018.

Chef Rubio e tanti ospiti al Festival della Scienza Genova

Ricette per il cambiamento. Cibo e climate change è il nome dell’incontro con Chef Rubio che si svolgerà nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova in occasione del Festival della Scienza 2018. Durante l’incontro verrà presentato, in anteprima per l’Italia, il video prodotto da IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite) che vede Chef Rubio fianco a fianco con i contadini delle aree più disagiate del Guatemala.

Interessantissimi incontri sono in programma fino al 4 novembre, al Festival della Scienza. Tra gli argomenti centrali dell’edizione 2018 le nuove frontiere della medicina; i cambiamenti climatici; la sostenibilità globale. Ma anche big science, e su come la scienza può e deve contribuire a cambiare e favorire i rapporti tra le diverse culture.

Uno spazio speciale il Festival lo ha dedicato alla tecnologia, intesa come guida per il cambiamento e come strumento per il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. Oltre i limiti. Campioni paraolimpici si raccontano è l’incontro a cui parteciperà Vittorio Podestà, insieme a Francesco Bocciardi e Caterina Selleri. Tre straordinari atleti e campioni paraolimpici racconteranno come sono riusciti a vincere nelle loro rispettive discipline: handbike, nuoto e tennistavolo, superando ogni tipo di ostacolo.

Festival della Scienza: eventi e ospiti da non perdere

Moltissimi i nomi e gli eventi in programma al Festival della Scienza 2018. Il fisico Giorgio Paolucci – direttore di Sesame – e l’autore di fumetti Zerocalcare si confrontano sul Medio Oriente e sulla ricerca nell’ambito della fisica delle particelle. George Mikenberg, e due importanti ricercatori: Roy Beck-Barkai dell’Università di Tel Aviv e l’egiziana Gihan Kamel (unica donna ricercatrice dello staff scientifico di Sesame) e tante altre personalità si incontreranno a Genova in occasione del Festival per affrontare una ricchissima varietà di temi.

Mostre sui robot, sulla teoria tettonica delle placche, progetti fotografico-scientifici, proiezioni, incontri, teatro, laboratori e conferenze per gli appassionati di ogni età. Il biglietto intero costa 12 euro. Il biglietto ridotto – per studenti, over 65 anni e persone con disabilità – costa 10 euro. I bambini fino a 5 anni entrano gratis, fino a 18 anni si paga 8 euro.

