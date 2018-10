Mostra Pixar Roma: date, cosa vedere e come arrivare

A Roma dal 9 Ottobre 2018 al 20 Gennaio 2019 la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” celebra le tre decadi di successi della casa di produzione cinematografica fondata nel 1984 dal cartoonist statunitense John Alan Lasseter.

La Pixar, con sede a Emeryville, in California, nel 1995, con il lancio del primo lungometraggio completamente “animato” al computer Toy Story segna e stravolge per sempre la storia del cinema d’animazione. La casa di produzione, infatti, si distingue, fin dall’inizio, soprattutto per l’animazione tridimensionale (CGI, Computer generated imagery) e per la capacità di combinare arte e tecnologia.

Mostra PIXAR al Palazzo delle Esposizioni a Roma: cosa vedere

Al Palazzo delle Esposizioni a Roma, la mostra “Pixar. 30 anni di animazione” – curata da Elyse Klaidman e da Maria Grazia Mattei per l’edizione italiana – offre agli appassionati dell’animazione un’esperienza unica e irripetibile. Un percorso espositivo che è un vero e proprio viaggio virtuale negli Studios, e nell’universo creativo della Pixar.

Da Toy Story al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, sono solo alcuni dei titoli della Pixar di cui si potranno scoprire segreti e retroscena. Le animazioni della Pixar, che sono riuscite da sempre a coinvolgere e affascinare bambini e adulti, con storie originali e commoventi e protagonisti indimenticabili, sono gli attori principali della mostra a Roma “Pixar. 30 anni di animazione”.

400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima sezione dedicata ai materiali video, condurranno il visitatore nello straordinario mondo narrativo e creativo dell’amatissima casa d’animazione.

Il percorso espositivo, progettato da Fabio Fornasari, si sviluppa su tre direttive. Il percorso propone una chiave di lettura basata sui concetti fondamentali per realizzare un grande film d’animazione: Personaggio, Storia e Mondo.

Mostra Pixar Roma: arte, cinema e incontri

La Pixar deve la sua fama soprattutto all’abilità di combinare arte e digital media. La mostra a Roma, “Pixar. 30 anni di animazione” è arricchita da due straordinarie installazioni: Artscape e Zoetrope. Grazie alla tecnologia digitale il visitatore potrà vivere le opere esposte e immergersi nelle emozioni e nella magia dell’animazione.

I film della Pixar, frutto di creativi e registi che si avvalgono anche di strumenti tradizionali, quali il disegno, i colori a tempera, i pastelli e la scultura, sono l’emblema della sublime unione di tradizione e innovazione. Strumenti tradizionali e digital media più all’avanguardia, un mondo che da oggi si può scoprire a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, grazie alla mostra che celebra i primi trenta anni della Pixar.

Dal 19 ottobre al 13 gennaio, in occasione della mostra, è stata organizza la rassegna cinematografica “Passione Pixar“, che offre la possibilità ai visitatori della mostra, ma non solo, di vedere o rivedere alcuni dei capolavori della casa di produzione californiana: da Toy Story a Gli Incredibili 2.

Cicli di incontri di approfondimento, dal titolo “A regola d’arte”, offriranno ai visitatori la possibilità di entrare e immergersi nell’incredibile mondo dell’animazione della Pixar e capirlo, fino in fondo, grazie alle testimonianze di studio e lavoro di esperti. Questi ospiti, invitati per raccontare le loro esperienze, analizzeranno, anche dal punto di vista estetico, culturale e scientifico i capolavori della casa di produzione.

Mostra Pixar Roma: tante sorprese e come arrivare

La mostra della Pixar, ospitata in via Nazionale 194, dal Palazzo delle Esposizioni, è facilmente raggiungibile in metro (metro A/fermata Repubblica, metro B/fermata Cavour), e in autobus: 64 – 70 – 71 – 117 – 170 – H (fermata Nazionale/Palazzo Esposizioni). Il biglietto d’ingresso intero costa 12,50 euro; il ridotto 10 euro. L’ingresso alla mostra è gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Il biglietto per i ragazzi dai 7 ai 18 costa 6 euro. Inoltre, è possibile acquistare biglietti in offerta per intere famiglie.

Visite guidate e laboratori d’arte per le scuole e le famiglie. Un percorso guidato che offre la possibilità di comprendere cosa c’è dietro la realizzazione dei capolavori di animazione della Pixar. Gli amanti dell’animazione avranno l’opportunità di scoprire i segreti della più interessante industria d’animazione digitale.

Laboratori, incontri, cinema, opere ed esperienze uniche da vivere alla mostra “Pixar. 30 anni di animazione”. Al pubblico, dopo la visita animata, in laboratorio, si apre il “Cubo”. Un’esperienza che permetterà agli appassionati dei cartoon di entrare nell’incredibile mondo della simulazione 3D e della narrazione.

I capolavori della Pixar in mostra a Roma

Grandi successi cinematografici da rivedere con la rassegna “Passione Pixar”: Toy story, Toy story 2, A bug’s life, Inside out, Monsters University, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Coco, Cars, Ratatouille, WALL-E, Up, Toy story 3, Cars 2, Brave, Il viaggio di Arlo, Alla ricerca di Dory, Cars 3, Gli Incredibili 2.

Laboratori d’arte, incontri con grandi protagonisti dell’animazione, una varietà di opere e un contest per #famiglieincredibili al livello 0, da scoprire alla mostra della Pixar. La mostra è aperta il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica dalle 10:00 alle 20:00; il venerdì e il sabato dalle 10:00 alle 22:00. Il lunedì è il giorno di chiusura.

