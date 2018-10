Sticker WhatsApp: quali sono e quando arrivano nell’app

L’applicazione di messaggi più famosa e usata al mondo si aggiorna e lo fa con gli sticker. Finalmente verrebbe da dire dato che su altre applicazioni concorrenti questi simpatici adesivi erano già presenti da tempo. Telegram ha fatto degli sticker infatti una peculiarità. La notizia è arrivata all’improvviso, tant’è che nella versione Beta dell’app già è possibile utilizzare qualche adesivo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Sticker WhatsApp: come funzioneranno gli adesivi

Si prospettano conversazioni colorate e divertenti, non solo gif e emoticon per le quali si aspettano grandi aggiornamenti per l’anno nuovo. Ora WA si mette in pari anche per quanto riguarda gli adesivi. Non sarà possibile, avverte il team dell’applicazione, scaricare gli sticker da terze parti, ogni utente però potrà pubblicare la sua collezione personalizzata di adesivi e renderla scaricabile attraverso il Play Store di Google o l’App Store di Apple. Sul sito dell’applicazione inoltre sarà possibile accedere ad un’area dedicata per la personalizzazione dei propri adesivi.

WhatsApp: truffe Tim, Wind, Vodafone e Iliad. Cosa sta succedendo

Sticker WhatsApp: quando usciranno

Al momento come già vi abbiamo accennato gli adesivi non sono disponibili per tutti gli utenti. Un gruppo ristretto di utenti con sistema operativo Android stanno già provando la nuova funzione. Tuttavia dato che erano molto attesi siamo sicuri che verranno rilasciati in breve tempo. Per quanto riguarda il download degli altri pacchetti consigliamo una certa prudenza. Gli sticker saranno anche da utenti di altre app, controllate sempre che siano adatti a WhatsApp onde evitare di scaricare malware e quant’altro. Una volta effettivi comunque gli adesivi potranno essere selezionati e ordinati per categoria in modo da trovare sempre quello più adatto ad esprimere il vostro stato d’animo.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM