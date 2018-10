Sondaggi elettorali Cattaneo: gli anti-sovranisti hanno la maggioranza

Secondo i dati raccolti dall’Istituto Cattaneo tra il 10 settembre e il 25 ottobre, il risultato delle prossime europee è tutt’altro che scontato. Infatti, stando ai dati pubblicati in queste ore, al di là dei proclami dei sovranisti, Popolari, Socialisti e Liberali – insieme – potrebbero conquistare il 58% dei seggi del Parlamento Europeo; quindi, traducendo, avrebbero la maggioranza assoluta (da rilevare, però, come sia un’alleanza al momento fattibile più sulla carta che nella realtà). D’altra parte, anche per i partiti europeisti è ancora presto per esultare. Sempre secondo le rilevazioni dell’Istituto, è possibile che le formazioni tradizionali arrivino a perdere fino al 12% degli attuali seggi.

Un calo considerevole dovuto, in particolare, all’emorragia di consensi attribuita al Partito Popolare Europeo (Ppe) e all’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D). Nello specifico, dopo l’uscita dei deputati britannici, i partiti tradizionali possono contare su 386 scranni; si è ben oltre la maggioranza fissata a quota 353. Dopo la prossima tornata, invece, potrebbero non occuparne più di 319. Dunque, appare ancora più importante il successo a cui sembrano andare incontro i liberali, grazie anche all’esordio di En Marche! (Macron) che potrebbe aderire al gruppo Alde.

Sondaggi elettorali Cattaneo: Italia paese più euroscettico

Ora, alla prevista diminuzione dei seggi per popolari e socialisti – compensata dalla crescita dei liberali – farà da contraltare un avanzamento dei gruppi sovranisti e populisti. “8 seggi in più per i partiti oggi appartenenti ad Enf; 1 seggio aggiuntivo per quelli appartenenti a Efdd, che comunque si avvia quasi a vedere raddoppiati i suoi rappresentanti nell’europarlamento” specificano dall’Istituto Cattaneo. Detto ciò, saranno i paesi del Sud Europa e, soprattutto, l’Italia a regalare le maggiori soddisfazioni ai partiti euroscettici. Ben 53 seggi dovrebbero andare, secondo i calcoli dell’istituto, a Lega e Movimento 5 Stelle; 28 per il Carroccio e 23 per i pentastellati.

Intenzioni di voto espresse dai cittadini dei 27 Stati-membri nei sondaggi raccolti dal sito Pollofpolls.eu nel periodo 10 settembre-25 ottobre

