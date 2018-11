Diretta Empoli-Udinese: streaming, video gol e risultato finale (2-1)

90+6′ FULL TIME AD EMPOLI! I PADRONI DI CASA L’HANNO SFANGATA! A tra poco per il commento finale

90+6′ LA GUMINA! Sull’esterno della rete il tiro dell’ex Palermo

90+2′ Nel frattempo dovrebbe essere stato espulso Iachini. Poco fa La Gumina ha cestinato il tris perdendosi per conto suo con il pallone tra i piedi

90+1′ ULTIMO CAMBIO EMPOLI: TRAORE’ LASCIA IL POSTO A VESELI

90′ CI SARANNO CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ PROVEDEL MIRACOLOSO! Su cross di Pussetto arriva D’Alessandro ma Provedel lo mura in uscita. Successivamente il tiro di Fofana da fuori esce di poco

88′ ACQUAH SPRECA IL MATCH POINT! Dopo una lunga corsa, l’ex Torino davanti a Musso si fa ipnotizzare dal portiere argentino

87′ TRAORE’! Eccesso di egoismo del giovane centrocampista di casa che calcia dal limite trovando la respinta non bella ma efficace di Musso

86′ Era stato Lasagna a deviare il colpo di testa di Wague

85′ L’Udinese è andato vicino al pareggio su azione d’angolo ma la difesa empolese è riuscita a salvare

83′ Si prospettano dunque minuti finali concitati. ULTIMO CAMBIO UDINESE: D’ALESSANDRO PER TER AVEST

82. NEL FRATTEMPO L’EMPOLI SOSTITUISCE KRUNIC CON BRIGHI

82′ Cross splendido di Machis dalla sinistra per Pussetto che insacca grazie ad un colpo da karate

81′ GOL DI PUSSETTO! ORA SI CHE LA RIAPRE L’UDINESE!

80′ DE PAUL ALLE STELLE! Rigore sulla luna dell’argentino. Udinese sfortunatissimo

78′ RIGORE PER L’UDINESE! Maietta stende Lasagna e fischia punizione dal limite. IL check del VAR, però, annulla la punizione per il rigore

75′ L’Udinese segna con Lasagna ma l’assistman Pussetto si trovava di poco in offside. Il risultato resta dunque invariato

72′ WAGUE! Cross col mancino dalla destra di Ekong, Wague tutto solo tira subito ciccando in parte la conclusione. Provedel para tranquillamente a terra. Troppo frettoloso il tentativo del difensore ospite che poteva stoppare il pallone prima di concludere

71′ Udinese che prova a riaprila ma l’Empoli si difende bene

67′ TRAORE’! Il giovane centrocampista tira una fiondata dai venti metri e fa esaltare i riflessi di Musso che mette in angolo

66′ L’Udinese si è ora schierato con un 4-2-3-1, abbassando ter Avest e Larsen sulla linea difensiva e mettendo Machis sulla trequarti assieme a Pussetto e De Paul

65′ Provedel invece può proseguire senza problemi

64′ NON CE LA FA SAMIR: DENTRO AL SUO POSTO MACHIS

63′ Ora resta a terra Provedel dopo uno scontro con Wague su azione di corner

62′ Dopo un ponte involontario di un avversario, Samir cade a terra e resta dolorante a un braccio

60′ PRIMO CAMBIO EMPOLI: LA GUMINA SUBENTRA AL POSTO DI ZAJC

58′ CAPUTO! Conclusione dal limite strozzata che termina di poco sul fondo alla destra di Musso

55′ DE PAUL! Bell’azione di ter Avest, assist per De Paul al centro ma il fantasista argentino calcia troppo centrale per poter pensare di impensierire Provedel

53′ Empoli che con il minimo sforzo si trova in doppio vantaggio. Ora per l’Udinese si complica e non poco

52′ Angolo di Zajc dalla sinistra, Krunic prolunga di testa per Caputo che, appostato sul secondo palo, colpisce sempre di testa cogliendo la traversa e il gol

51′ HA RADDOPPIATO L’EMPOLI! GOL DI CICCIO CAPUTO!

50′ Secondo tempo iniziato con tanto dinamismo da parte di entrambe le squadre

46′ SI RICOMINCIA! Primo pallone mosso dall’Udinese

La cronaca del primo tempo di Empoli-Udinese

45+2′ FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

45+1′ Ammonito Krunic per un colpo ai danni di Ekong

45′ DE PAUL! Ennesimo tiro ospite dalla distanza, la palla però stavolta è larga di molto. SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO

44′ Al Castellani l’Udinese domina ma a passare in vantaggio è stata la squadra di casa

43′ PUSSETTO! Altro colpo dalla distanza, il tiro subisce una leggera deviazione e si spegne di pochissimo sul fondo

42′ Bellissima azione quella empolese. Zajc apre al limite sulla destra per Di Lorenzo, palla a Krunic, sponda di Caputo e gol di Zajc

41′ L’HA SBLOCCATA ZAJC! VANTAGGIO EMPOLI!

40′ Due ammonizioni per fallo tattico comminate agli ospiti. Stavolta tocca a Fofana finire sul taccuino dei cattivi

36′ PUSSETTO! Altra grande azione dei friulani, Pussetto sulla destra rientra sul mancino e calcia trovando Silvestre che si immola per salvare la sua porta

34′ Se l’Empoli non ha ancora subito gol, il merito è solo ed esclusivamente di Ivan Provedel ad ora

33′ MIRACOLO DI PROVEDEL SU LARSEN! Cosa ha tolto Provedel. Tiro splendido di Larsen dal limite sinistro dell’area ma il portiere azzurro vola e mette in corner

32′ Ora è l’Empoli a buttarsi in avanti ma Zajc, da posizione favorevolissima, litiga con il pallone perdendo una chance molto importante calciando a vuoto

31′ Tanta intensità sul terreno di gioco. Continua il pressing dell’Udinese sui padroni di casa

26′ De Paul fin qui sta disegnando calcio. Il suo assist per la conclusione di Pussetto poc’anzi è stato da manuale

25′ ANCORA PROVEDEL DECISIVO! Pussetto prova la conclusione ma viene murato dal portiere di casa, decisivo fin qui per preservare il risultato

24′ TRAVERSA CLAMOROSA DI LASAGNA! Contropiede Udinese tre contro due, Pussetto orchestra e apre in area sulla destra per Lasagna che si porta la palla sul mancino e scarica un tiro violentissimo che spacca in due la traversa

24′ Fallo tattico di Mandragora su Krunic e giallo per l’ex Crotone

22′ WAGUE! Sugli sviluppi di una punizione la palla arriva a Wague che si coordina e calcia al volo col mancino: palla fuori

21′ Brutta entrata di Di Lorenzo su Pussetto e ammonizione per il terzino empolese

20′ DE PAUL SU CORNER! Tiro a giro del trequartista argentino che stava per entrare in porta. Provedel non si fa però sorprendere respingendo ancora in angolo

19′ FOFANA! Sassata mancina da oltre venti metri che termina alta non di molto. Il tiro è stato deviato

16′ Match gradevole in questa prima parte del primo tempo. Entrambe hanno bisogno urgente di vincere la partita

13′ ZAJC! Come detto, ripartenza dell’Empoli, palla per Zajc in area di rigore e tiro in girata alto del trequartista

12′ Ora l’Empoli è in difficoltà, baricentro basso negli ultimi minuti per i padroni di casa in attesa delle ripartenze

10′ Udinese che sta cercando in ogni modo di sbloccarla grazie soprattutto alle giocate di De Paul

8′ PUSSETTO! Tiro dalla distanza neutralizzato in respinta da Provedel. Bella risposta dell’ex portiere della Pro Vercelli

7′ LASAGNA AD UN PASSO DAL GOL! Splendido assist di cucchiaio dalla trequarti di De Paul, sforbiciata di Lasagna in solitaria a due passi da Provedel che termina però alta

6′ Empoli e Udinese, pur non avendo rose da big, sono tra le squadre che meglio giocano nel nostro campionato. Da capire se con l’arrivo di Iachini nei toscani qualcosa cambierà anche nello stile di gioco

4′ Primi minuti di gioco nei quali è l’Empoli a provare a dettare il ritmo del gioco

1′ PARTITI! Primo pallone giocato dall’Empoli che attacca da sinistra verso destra. Completo azzurro per i padroni di casa, oro per gli ospiti

ore 14:59 Squadre in campo

ore 14:53 Rispetto alla gestione Andreazzoli propone due trequartisti e una punta anziché il contrario. Ad avanzare la propria posizione sarà Krunic. Solito modulo invece per i friulani

ore 14:50 Match delicatissimo al Castellani. Esordio di Iachini sulla panchina dell’Empoli, dall’altra parte, in caso di risultato negativo, Velazquez rischia fortemente l’esonero

ore 14:45 Gentili lettori buona domenica e buon pomeriggio. Benvenuti alla diretta LIVE di Empoli-Udinese

Le formazioni ufficiali di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traore; Krunic, Zajc; Caputo

Allenatore: Iachini

UDINESE (3-4-3): Musso, Wague, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Stryger; Pussetto, Lasagna, De Paul

Allenatore: Velazquez

La preview di Empoli-Udinese

Scontro salvezza delicatissimo quello che andrà in scena in terra toscana e che vedrà opporsi l’una contro l’altra i padroni di casa dell’Empoli e l’Udinese.

Situazione non facile per entrambe le compagini, che occupano posizioni anomale in classifica, specie l’Empoli che in settimana ha esonerato mister Aurelio Andreazzoli sostituendolo con Giuseppe Iachini, il quale ha rifiutato la corte della federazione greca che gli aveva offerto la panchina della nazionale. In bilico anche la posizione di Julio Velazquez, allenatore dell’Udinese che, in caso di flop in questa sfida, rischia fortemente anch’egli l’esonero.

L’Empoli attualmente si trova in penultima posizione dopo aver totalizzato soli 6 punti in undici incontri fin qui disputati. La vittoria manca addirittura dalla prima giornata quando su questo campo fu il Cagliari ad arrendersi agli azzurri. Calendario però davvero tosto quello dei toscani, reduci dalle sfide con Lazio, Milan, Roma, Juventus e Napoli in cinque delle ultime otto partite di campionato. È necessario invertire fin da subito il trend e Iachini sembra essere l’uomo adatto per questo.

L’Udinese, dopo un buon inizio di campionato, è incappato in una serie di risultati negativi che hanno fatto e fanno tuttora traballare non poco la panchina del giovane tecnico spagnolo Velazquez. La classifica dei bianconeri dice sedicesimo posto con soli nove punti portati a casa in undici partite. Bisogna però dire che, come accaduto all’Empoli, il calendario non è stato clemente con i friulani, che li ha visti incrociare Lazio, Juventus, Napoli e Milan in quattro degli ultimi sei match di Serie A. Questo incontro assume dunque vitale importanza sia per il tecnico che per la squadra.

I bookmakers danno per favoriti i padroni di casa. La vittoria dell’Empoli è infatti quotata tra il 2.14 e il 2.25, il pareggio tra il 3.30 e il 3.40 e la vittoria dell’Udinese tra il 3.30 e il 3.50.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina

Allenatore: Iachini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Wague, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Pussetto; Lasagna

Allenatore: Velazquez

Dove vedere in tv e streaming Empoli-Udinese

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma on demand DAZN.

Calcio d’inizio previsto per domenica 11 novembre 2018 alle ore 15:00 allo stadio Castellani.

