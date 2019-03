Claudio Baglioni: canzoni, figlio e moglie. La carriera Carriera e vita privata Claudio Baglioni

Non era mai stato in gara a Sanremo, se non come ospite, eppure è entrato da due anni dalla porta principale del festival: stiamo parlando del direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, che non ha mai messo un punto alla sua carriera di artista e continua a immettersi in nuove traiettorie, esplorando il campo della sceneggiatura (come fa con il film “ Questo piccolo grande amore”, di cui firma anche il soggetto e, ovviamente, l’ immancabile colonna sonora), e portando avanti progetti come ConVoi, Capitani Coraggiosi (di cui ha curato anche la scenografia) e Alcentro. Ripercorriamo la sua carriera artistica, costellata di successi e riconoscimenti e diamo uno sguardo anche alla vita privata di questo pilastro della musica leggera italiana.

Claudio Baglioni: gli esordi.

Nato a Roma nel 16 maggio del 1951, Claudio Baglioni oscilla – tra infanzia e adolescenza – tra il quartiere di Monte Sacro e quello di Centocelle. Appena 13enne, nel 64, prende parte ad un concorso di canto che segnerà l’ avvio della sua carriera, tenutosi nella piazza San Felice da Cantalice, a Centocelle. Poi nel 1966 in un teatro di varietà, si esibisce con la sua chitarra dietro corrispondenza di una paga di 1000 lire.

Nel 1970 verrà pubblicato il suo primo 45 giri: si trattava del disco Una favola blu/Signora Lia. In quegli stessi anni è autore di pezzi destinati a Rita Pavone, Mia Martini e al film di Franco Zeffirelli “ Fratello sole, sorella luna”. Il ’72 è l’ anno di Questo piccolo grande amore, con cui Claudio Baglioni è ufficialmente uno dei più noti cantautori d’ amore italiani. Il successo dell’ album (e del singolo omonimo) è esponenziale, tant’è che nel 1985 Claudio Baglioni è ospite a Sanremo, per assistere alla proclamazione del proprio singolo come “ canzone italiana del secolo”.

Le compagne di vita di Claudio Baglioni, il figlio Giovanni Baglioni

Sarà Paola Massari la fortunata dedicataria di Questo piccolo grande amore, nonché madre del primogenito di Claudio, Giovanni Baglioni, nato il 19 maggio del 1982, a cui dedica il brano “ Avrai”. Oggi Giovanni è un musicista di talento e un chitarrista affermato e raccoglierà le proprie fatiche nell’ album Anima Meccanica, uscito nel 2009. L’ anno precedente, i suoi genitori divorziano ufficialmente, reduci da uno stallo che li vedeva ormai divisi già da molti anni. Infatti, già dal 1994, Claudio convive con la sua seconda moglie, la pugliese Rossella Barattolo.

Il loro primo incontro avviene nel 1987; non ci vorrà molto prima che Rossella pianti il suo vecchio lavoro e inizi a dedicarsi in toto alla cura dell’ immagine e delle pubbliche relazioni di Baglioni (Rossella è anche un’ esperta di marketing internazionale). E proprio a lei è dedicata Mille giorni di te e di me, un brano venuto alla luce in un periodo di crisi che aveva affrontato la coppia, risultato però felicemente proficuo dal punto di vista della creatività artistica ed autoriale di Baglioni. Quest’ anno lo vedremo di nuovo a capeggiare la ciurma dell’ Ariston, circondato dall’ affetto delle figure portanti della sua vita e da un pubblico trepidante di scoprire novità e curiosità su questa 69esima edizione.

