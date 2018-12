Interstellar: trama e cast del film di stasera su Italia 1



Drammatico e Fantascientifico ma allo stesso tempo riflessivo circa il tempo e il futuro che potrà verificarsi. Interstellar è il film che andrà in onda stasera su Italia 1. Una pellicola che ha conquistato tutti, vediamone insieme i dettagli quali trama, cast, curiosità e parere della critica.

Interstellar: cast e parere della critica

La pellicola è datata 2014 ed è stata diretta da Christopher Nolan e Jonathan Nolan. La durata del film è di circa 170 minuti, per la sua realizzazione ci sono voluti 165 milioni di dollari ma possiamo dire che ne è valsa la pena. Gli incassi infatti sono stati superiori ai 670 milioni. Alla critica è piaciuto e non poco, per Mymovies vale un 3,90 su 5 mentre per IMDb è da 8,6 su 10. Se i primi due siti di recensione sono essenzialmente concordi sui giudizi, il terzo, Comingsoon.it non lo è per niente e attribuisce un 68/100 ad una pellicola che oggettivamente merita molto di più. Il film ha vinto un premio Oscar per i migliori effetti speciali e ha ricevuto, sempre agli Oscar, altre 5 candidature. Ha ricevuto altresì 2 candidature ai Golden Globe e quattro candidature tra cui un premio ai BAFTA. Nel cast invece troviamo i seguenti attori: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Micheal Caine e John Lithgow.

Interstellar: trama e curiosità

Tra le curiosità, una ci ha fatto riflettere molto circa i rischi che corrono gli attori quando si trovano sul set. In una scena infatti, l’attrice Anne Hathaway doveva immergersi nelle acque ghiacciate islandesi. La donna ha rischiato l’ipotermia a causa della non corretta impermeabilizzazione della sua tuta. Per quanto riguarda la trama, dunque, la Terra si trova di fronte ad una crisi, una piaga ha distrutto la maggior parte dei raccolti, per far fronte a questa carestia la maggior parte dei membri della popolazione sono agricoltori. L’umanità rischia l’estinzione a causa della mancanza di cibo. Nessuno crede più nella Scienza, ai bambini viene insegnato che l’allunaggio è stata una semplice opera di propaganda. L’ex astronauta Cooper, mai stato nello spazio, scopre grazie alla famiglia che la NASA è ancora in attività e che la Terra non si riprenderà mai da questa crisi. Nello spazio, vicino Saturno è comparso un Warmhole, un buco che può trasportare chi lo attraversa in altre galassie. Cooper dovrà partire per cercare di capire l’esito di tre diverse missioni che erano state lanciate alcuni anni prima per trovare una soluzione di vita diversa, su un altro pianeta con caratteristiche simili a quelle della Terra.

Francesco Somma

