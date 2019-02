Elvis Nudo: età, fidanzata e vita privata. Chi é il figlio di Walter Figlio Walter Nudo, chi è Elvis

Elvis Nudo, ballerino professionista dal sorriso smagliante, è il primogenito di Walter Nudo, trionfatore del Grande Fratello Vip 2018.

Elvis Nudo, figlio di Walter, è oggi un ballerino professionista di danza classica in giro per il mondo. Insieme al fratello Martin, ha sempre preferito stare lontano dagli schermi. La popolarità del padre l’ha sempre scansata, ha cercato di costruirsi da solo la sua carriera e ci è riuscito bene. È nato nel 1996 e ha già alle spalle una strada ricca di successi nel mondo della danza classica, la sua passione sin da bambino.

Durante l’esperienza di Walter Nudo all’interno del reality, Elvis e Martin hanno fortemente sostenuto il loro papà. Li abbiamo visti in un momento emozionante, quando nell’ultima puntata sono entrati nella casa. È forte il legame che li unisce, nonostante la distanza. Infatti, pur non vivendo in Italia come fratello Martin, che ha 18 anni e fa il suo stesso lavoro a Monaco, Elvis è molto vicino a suo padre, per cui ha tifato durante le riprese, inviandogli anche dei messaggi plateali con un aereo.

La carriera di Elvis Nudo

Dopo aver debuttato come ballerino di danza classica professionista alla Scala di Milano, Elvis è volato a San Pietroburgo per unirsi alla compagnia del teatro Michajlovskij come semi-solista. A soli 22 anni, ha una vita cosmopolita.

Con un fisico da atleta e un sorriso da lasciare a bocca aperta, Elvis ha davanti a se una lunga strada, che si spera lo possa portare lontano.

Elvis Nudo: vita privata

Elvis Nudo ha alle spalle una storia tutt’altro che semplice. Dopo il divorzio dalla loro madre (Tatiana Tassara) nel 2002, i figli di Walter Nudo sono rimasti con lei in Italia. Con gli anni i rapporti si sono complicati, a causa della distanza e della situazione complicata. Durante il reality show Walter si è spesso confidato con i compagni di avventura, raccontando il difficile rapporto tra loro, le difficoltà legate alla distanza e le prospettive di un nuovo avvicinamento attraverso un possibile salto all’estero di Walter.

Nella vita sentimentale, Elvis è impegnato da tre anni (compiuti quest’anno) con Vanessa Vestita. Lei vive a Milano, ma riescono a superare la distanza grazie all’amore che li lega. Sui rispettivi social è possibile vedere qualche scatto che li ritrae insieme, felici ed innamorati.

