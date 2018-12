Calciomercato Milan: ecco il piano di Leonardo, in arrivo 4 giocatori



Il periodo nero che sta attraversando il Milan in questo girone d’andata ha incentivato Leonardo a muoversi sul mercato. Il dirigente rossonero, infatti, ha pianificato quattro acquisti, alcuni dei quali sono nomi fatti in precedenza, addirittura durante la parentesi estiva. Tuttavia, la finestra di mercato invernale, potrebbe comportare una svolta decisiva nell’organico milanista. Il reparto maggiormente curato è stato sicuramente quello offensivo, essendo situate in attacco le principali lacune del Milan. Ecco di seguito, il piano ideato da Leonardo per rivoluzionare la rosa

Calciomercato Milan, idea Fabregas a centrocampo

Oltre all’ormai confermato arrivo di Lucas Paquetà, la dirigenza rossonera ha in mente un altro nome. Per il centrocampo infatti, si parla di Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo classe 1987, attualmente al Chelsea. Nonostante sia uno dei primi nomi proposti a Gattuso, il giocatore è oggetto di interesse del Milan già da diverso tempo. L’offerta iniziale è quella di 4 milioni, mentre la cifra richiesta dalla società londinese risulta essere il doppio. Inoltre, è spuntato anche l’interesse del Monaco, squadra che milita in Ligue 1.

Il Genoa ha fatto trapelare un certo interesse riguardo Montolivo e Bertolacci, i quali potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per arrivare a Christian Kouamé, attaccante di proprietà del Genoa.

Calciomercato Milan, pronti due nomi per il dopo Higuain

L’innesto di Gonzalo Higuain al Milan, è stato parecchio deludente. Tra squalifiche, rendimento scarso e attitudine non entusiasmante, l’attaccante argentino non sembra aver trovato la giusta dimensione a Milano. Non è esclusa di fatto, una sua possibile partenza a Gennaio, motivo per il quale Leonardo è alla ricerca di un sostituto. Momentaneamente, sono stati selezionati due giocatori: il primo, è Luis Muriel, attaccante colombiano di proprietà del Siviglia che piace anche alla Roma. Il Milan potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club andaluso per poter accaparrarsi il giocatore, che sembra aver trovato finalmente la giusta condizione fisica.

Altro nome che è stato fatto per l’attacco, è l’attaccante laziale Ciro Immobile. Il bomber della Lazio e della Nazionale, è nel mirino dei rossoneri da diverso tempo. Si prospetta dunque una rivoluzione radicale all’interno della rosa.

