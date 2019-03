Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta Ciclismo 2019, calendario gare e date

Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019.

Il calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da metà gennaio a metà ottobre. Si partirà con le corse minori, fino ad arrivare ai tre grandi giri, per poi proseguire con Mondiali e classiche italiane di fine stagione.

Di seguito vi riportiamo il calendario completo delle gare World Tour in programma per il 2019. In totale saranno 37.

Calendario ciclismo su strada 2019: ecco le gare World Tour

15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates)

2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgium)

9 Marzo: Strade Bianche (Italy)

10-17 Marzo: Paris-Nice (France)

13-19 Marzo: Tirreno-Adriatico (Italy)

23 Marzo: Milano-Sanremo (Italy)

25-31 Marzo: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

29 Marzo: E3 Harelbeke (Belgium)

31 Marzo: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

3 Aprile: Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre (Belgium)

7 Aprile: Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (Belgium)

8-13 Aprile: Itzulia Basque Country (Spain)

14 Aprile: Paris-Roubaix (France)

21 Aprile: Amstel Gold Race (the Netherlands)

24 Aprile: La Flèche Wallonne (Belgium)

28 Aprile: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

30 Aprile-5 Maggio: Tour de Romandie (Switzerland)

1 Maggio: Eschborn-Frankfurt (Germany)

11 Maggio-2 Giugno: Giro d’Italia (Italy)

12-18 Maggio: Amgen Tour of California (United States)

9-16 Giugno: Critérium du Dauphiné (France)

15-23 Giugno: Tour de Suisse (Switzerland)

6-28 Luglio: Tour de France (France)

3 Agosto: Clasica Ciclista San Sebastian (Spain)

3-9 Agosto: Tour de Pologne (Poland)

4 Agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

12-18 Agosto: BinckBank Tour

24 Agosto-15 Settembre: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

25 Agosto: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Germany)

1 Settembre: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

13 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

12 Ottobre: Il Lombardia (Italy)

15-20 Ottobre: Gree – Tour of Guangxi (China)

22-27 Ottobre: Presidential Cycling Tour of Turkey (Turkey)

I Mondiali si terranno invece dal 21 al 29 settembre nello Yorkshire, in Inghilterra.

