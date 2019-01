Calciomercato Serie A: tornano Viviano e Sansone, futuro Hamsik? Le ultime



La finestra invernale italiana di calciomercato apre ufficialmente i battenti domani, ma le squadre di Serie A cominciano a muoversi parecchio e in anticipo.

Tanti ritorni fin qui nel nostro campionato. Il primo ufficiale è quello di Luis Muriel, che torna in Italia firmando per la Fiorentina: arriva dal Siviglia. Ad un passo anche l’ufficialità di Emiliano Viviano alla SPAL – dopo sei mesi senza vedere il campo allo Sporting Lisbona – e Nicola Sansone, reduce da due anni e mezzo al Villarreal e destinato al Bologna. In Emilia si ricongiungerà con Roberto Soriano, suo compagno al submarino amarillo e proveniente da mesi bui al Torino.

Si muove anche la Lazio, che punta con fermezza a riportare nel nostro paese Davide Zappacosta, terzino attualmente al Chelsea: l’alternativa è Giulio Donati del Mainz. I biancocelesti tornano alla carica per Wesley, attaccante brasiliano del Club Brugge corteggiato a lungo la scorsa estate. Trittico di emiliane per Martin Caceres: ci pensano Parma, SPAL e Sassuolo. Tante pretendenti su Cristian Romero, giovane difensore classe 1998 del Genoa: su di lui gli occhi delle big, in particolare quelli di Juventus ed Inter.

Il Milan cerca un centrocampista e negli ultimi giorni si stanno facendo i nomi di Miguel Veloso del Genoa e Stefano Sensi del Sassuolo. Più facile arrivare al primo. A salutare i rossoneri sarà Fabio Borini, in attesa del passaggio in Cina allo Shenzen.

Calciomercato Serie A: Parma, mercato offensivo. Il Giappone su Hamsik

Il Parma vuole rifarsi il look in attacco e pensa, tra gli altri, a Cyril Thereau, in uscita dalla Fiorentina e all’ex Rennes e Marsiglia Romain Alessandrini, attualmente ai Los Angeles Galaxy. Nel frattempo torna di moda anche il nome di Alessandro Matri, andrà via invece Fabio Ceravolo. La Roma monitora il difensore Joachim Andersen della Sampdoria, sul quale c’è forte l’Inter, con anche la Juventus alla finestra. Nei giallorossi in uscita c’è Ivan Marcano.

Dopo l’arrivo di Lucas Castro in estate, Rolando Maran punta un altro suo pupillo del Chievo per il Cagliari: parliamo di Valter Birsa, che probabilmente lascerà il Veneto già in queste settimane di mercato invernale. Al Genoa interessa Rade Krunic dell’Empoli – su cui c’è anche l’interesse del Torino – ma il prezzo è reputato alto. In alternativa c’è Andrea Bertolacci, che potrebbe essere scambiato per il sopracitato Miguel Veloso.

Il Frosinone cerca acquisti per mantenere la categoria: in arrivo il difensore Davide Bettella e il centrocampista Luca Valzania dall’Atalanta. Il Torino punta in grande e per l’attacco pensa a Diego Perotti della Roma. Per il Alejandro Gomez invece ci sono estimatori in Arabia, precisamente l’Al-Hilal, ma l’Atalanta non vorrebbe privarsene. Udinese che guarda agli ex di Nicola: Marcus Rohden del Crotone potrebbe arrivare, Marcello Trotta e Diego Falcinelli – rispettivamente al Sassuolo e al Bologna – due idee da seguire con attenzione. Nel taccuino dei friulani anche Fabio Pisacane del Cagliari. Il Chievo pensa al ritorno di Alberto Paloschi: possibile scambio, con Mariusz Stepinski che farebbe il percorso inverso andando alla SPAL.

Per concludere, dopo la Cina anche il Giappone vorrebbe Marek Hamsik. Il capitano del Napoli sarebbe infatti nella lista dei desideri di alcuni paesi del Sol Levante. I partenopei intanto puntano il baby Hamed Traoré dell‘Empoli: costa 15 milioni di euro. Via probabilmente Amadou Diawara, sul quale c’è il forte pressing della Fiorentina.

