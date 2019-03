Serena Grandi: malattia, figlio, età e carriera. Cosa ha avuto Malattia Serena Grandi, come sta oggi

Serena Faggioli, nome d’arte Serena Grandi, è nata il 23 marzo 1958 a Bologna. Prende il diploma da programmatrice informatica. In seguito si trasferisce a Roma per diventare un’attrice. Nella Capitale segue corsi di recitazione e di dizione.

L’esordio di Serena Grandi

Nel 1977 Serena recita nel film “Ring” e dopo tre anni in “Sono fotogenico“, Serena Grandi successivamente appare anche ne “La cicala”, ne “La compagna di viaggio”, in “Tranquille donne di campagna”. Recita anche in tv con Carlo Verdone nella miniserie “Sogni e bisogni“, trasmessa su Raidue. Serena lavora inoltre presso Telesanterno, una televisione locale dell’Emilia-Romagna e compare anche in “Il cappello sulle ventitré”, varietà sexy in onda su Raidue in cui fa anche alcuni spogliarelli.

Serena Grandi: l’attrice negli anni ’80

Dopo “Sturmtruppen 2 – Tutti al fronte” Serena recita in “Acapulco, prima spiaggia a sinistra“, in “Un ragazzo e una ragazza” e in “Tu mi turbi” con Roberto Benigni. Nel 1985 viene scelta da Tinto Brass per interpretare la protagonista di “Miranda“, film erotico grazie al quale riceve molto successo e fama. Reciterà in “La signora della notte” e in “Desiderando Giulia” nella quale interpreta una donna che ama e tradisce.

Serena Grandi: gli anni ’90

Nel 1990 recita nel film “In nome del popolo sovrano” accanto ad Alberto Sordi, e vince anche un Telegatto grazie al film “Donna d’onore“. Successivamente è sul grande schermo con “Per odio per amore” e anche nella commedia “Saint Tropez – Saint Tropez“. Dopo cinque anni è in televisione con “Il prezzo della vita” e sul grande schermo con il thriller “La strana storia di Olga O“. Serena Grandi appare anche nell’esordio alla regia di Luciano Ligabue, che la dirige in “Radiofreccia“.

Serena Grandi: vita privata

Per circa sette anni, dal 1987 al 1993, la Grandi è stata sposata con Beppe Ercole da cui ha poi divorziato. I due hanno avuto un figlio, Edoardo nato nel 1989. Nel 2003 l’attrice viene arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina ma l’attrice ammette l’acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale e viene scarcerata.

Serena Grandi: il successo continua

Serena torna al cinema con il film “Il papà di Giovanna“, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2008. È l’anno in cui la Grandi è anche nel cast di “Una madre“, miniserie televisiva. Nel 2013 l’attrice è nel cast de “La grande bellezza”, il quale nel 2014 vince l’Oscar per il miglior film straniero. Nel 2017 – alla soglia dei 60 anni – è una dei concorrenti della seconda edizione del reality show “Grande Fratello Vip“.

Serena Grandi: la malattia

L’attrice ha scoperto nel 2018 di avere un tumore al seno e si è sottoposta ad un intervento chirurgico e ha subito l’asportazione di un carcinoma. L’attrice l’ha scoperto nel mese di novembre a causa di un forte dolore e il mese dopo è stata operata.

