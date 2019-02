Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: stipendio e ruoli ricercati Stipendio e provini Mediaset e Rai a febbraio 2019

A febbraio al via numerosi casting in Mediaset e Rai. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane.

Casting concorrenti per il programma TV Mediaset condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin.

Per partecipare al casting, che è aperto ai soli maggiorenni, gli interessati potranno inviare una mail con i propri dati anagrafici, un recapito telefonico ed una fotografia, oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ecco di seguito gli indirizzi di posta elettronica ai quali fare riferimento.

Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: i ruoli ricercati in Mediaset

[email protected] e [email protected] per i casting a Lamezia Terme (6 e 7 febbraio), Napoli (12 febbraio), Milano (14 e 15 febbraio), Padova (17 febbraio) e Firenze (19 febbraio);

[email protected] per i casting a Reggio Emilia (22 febbraio) e a Roma (8 e 22 febbraio).

La S.D.L.2005 S.r.l. Casting & Production ricerca, su Roma, sosia da inserire nelle prossime produzioni televisive Mediaset. Nello specifico si ricercano sosia di Fantozzi, Roberto Benigni e Totò. Per candidarsi è possibile inviare una mail con nome, cognome, telefono e foto a [email protected] Data chiusura annuncio: 28 febbraio, ore 00:00.

Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: i ruoli ricercati in Rai

Anche la Rai sta cercando nuovi partecipanti per programmi di entertainment, game show, giochi e/o concorsi a premi.

Attualmente Rai Casting ricerca partecipanti per i programmi Reazione a catena, Detto fatto e I soliti ignoti – Il ritorno. Per partecipare ai casting, gli interessati devono registrarsi presso www.rai.it/raicasting. Qui sarà possibile creare il proprio profilo e iscriversi ai casting desiderati. Inoltre sulla stessa pagina web è possibile rimanere in continuo aggiornamento sui nuovi casting pubblicati da Rai. Solitamente, oltre ai partecipanti ai programmi tv, si ricercano anche attori e volti nuovi per campagne pubblicitarie e numeri zero.

