Non Mentire: trama e anticipazioni seconda puntata 24 febbraio Trama seconda puntata Non mentire su Canale 5

Non Mentire è la nuova fiction che va in onda da stasera, 17 febbraio, in prima serata su Canale 5. La serie tv, composta da sole tre puntate, vede come protagonisti la giovane attrice romana Greta Scarano e Alessandro Preziosi, ben noto al pubblico Mediaset.

Scarano e Preziosi interpretano rispettivamente i ruoli di Laura e Andrea, lei professoressa liceale, lui stimato chirurgo.

Non Mentire: trama fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi

Non mentire si presenta come un thriller in cui entrambi i protagonisti sembrano affermare la verità.

Laura è la giovane insegnante del figlio di Andrea. I due si conoscono durante uno dei classici incontri tra genitori e corpo docente. Durante il colloquio l’affascinante medico chiede a Laura un appuntamento.

La cena a lume di candela sembra essersi conclusa nel migliore dei modi. All’indomani dell’appuntamento, Andrea racconta ad un collega di aver trascorso una splendida serata con quella donna. Dopo poco scopre però che Laura lo ha denunciato per stupro. I due protagonisti dell’agghiacciante storia raccontano due versioni opposte e a dir poco discordanti.

Non Mentire: anticipazioni seconda puntata della fiction su Canale 5

Il 24 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Non Mentire. A tentare di scagionare il cardiochirurgo, ci sarà un vecchio amico di Andrea, Donato. L’uomo, infatti, sa bene che il passato di Laura nasconde qualcosa di molto oscuro, qualcosa che anche la sorella della presunta vittima tenta di nascondere.

È possibile che la notte d’amore vissuta tra Laura e Andrea sia stata elaborata in modo distorto dalla mente della giovane insegnante. Sarà compito della polizia comprendere e scoprire chi dei due stia mentendo.

La sorella di Laura cerca di proteggerla dall’incubo in cui è piombata. La donna non riuscirà, però, a nascondere a lungo i disturbi psichici della sorella minore.

